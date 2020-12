El Unicaja cerró la primera fase de la Eurocup con un partido extraño. Ganar le llevaba a un cruce duro en el Top 16 y perder a uno de dificultar pareja pero con viajes más cercanos, algo nada baladí en la situación actual, aunque seguramente a un cruce más pesado en cuartos de final. Como era hacer cuentas de la lechera, había que mirar al parqué y ver qué deparaba. El ratiopharm Ulm conocía durante la presentación la victoria del Mornar Bar ante el Buducnost que le dejaba ya sin opciones de alcanzar la siguiente fase. Así que sólo competía por el orgullo. Pero querían demostrar cosas. Son un equipo de más potencial, deberían estar en el Top 16. Marchan 5-0 en la Bundesliga y tienen jugadores muy interesantes. Y ganaron de manera merecida en el Carpena al Unicaja, que de esta forma no sabrá hasta final de mes cuáles son sus rivales en el Top 16. Acaba segundo. No es ninguna tragedia, lo importante empieza el 13 de enero. Pero es una derrota en un partido que no fue bueno.

Al son de Francis Alonso, el Unicaja comenzó gobernando el partido, con ventajas entre los cinco y los 10 puntos hasta mediado el segundo cuarto. El escolta malagueño continúa en estado de gracia y su progreso no sólo reside en los puntos, afecta a más aspectos del juego. Jaime Fernández, buena noticia, volvía como titular al equipo tras tres semanas y media fuera. Evidenció que le falta, sobre todo en la primera rotación, se le fueron un par de balones. Pero era un buen día para empezar a rodar. Y acabó dando seis asistencias.

Dominaba 38-29 el Unicaja con algún altibajo y sin mucha defensa. Algunas asistencias de Suárez leyendo bien situaciones desde el poste alto y en combinación con pívots, otras de Brizuela, pero atrás empezaron a fallar cosas. Un ejemplo es lo que hizo Conger con Bouteille, al que le sacó tres faltas y castigó de manera constante sin que hubiera respuestas. El arbitraje era ciertamente desconcertante y ayudaba a la confusión. Una antideportiva a Nzosa a todas luces injusta permitía al Ulm ponerse arriba en el marcador por primera vez (40-41) y el encuentro empezaba a hacérsele incómodo al Unicaja, que se iba enfriando y al descanso ya perdía por 45-51.

Tras el descanso, el equipo subió algún nivel defensivo y Jaime Fernández puso algo de magia con varias asistencias de mucha calidad a Rubén Guerrero y Francis Alonso para un parcial de 13-3 de salida (58-54). Waczynski aportaba anotación, Alonso sacaba tiros libres y se situaba arriba en el marcador el equipo malagueño, pero sin despegarse, con el Ulm pisando los talones. Y no había continuidad defensiva, un par de pérdidas absurdas y errores de marca poco comprensibles dejaban el marcador con igualdad (63-63). La misma tónica hasta el final del cuarto, que acababa con el Unicaja al mando (71-68).

Empezaba el cuarto final con algo sintomático de que Bouteille no está bien. Falló tres tiros libres de una falta forzada en un triple. El rebote lo cogía el Unicaja y Brizuela dibujaba un caño de fantasía para asistir a Suárez en un triple. Era la imagen de cómo funcionaba el equipo. Poco después, Bouteille metía, ahora sí, un triple. Había estado tapado el muy interesante Osetkowski, que despertaba para dar réplica y sacar del partido por faltas a Gerun y para hacer daño jugando de cara y de espaldas (82-84).

Se entró en el último minuto con cuatro abajo (87-91), Bouteille respondió con un triple (90-91), pero, tras una buena defensa, Osetkowski sentenciaba con un triple sobre la bocina (90-94). Una derrota que deja un grupo todavía incierto para el Top 16, hasta Navidades no habrá certeza de cuál será la hoja de ruta. Nanterre será rival seguro y los otros dos saldrán de las parejas Joventut/Bourg y Mónaco/Andorra. Viajes más cercanos, seguro. ¿Más sencillo? Está por ver.

