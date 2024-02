Ricky Rubio apadrina a los jóvenes de la selección: "Tengo ganas de enseñarles"

Ricky Rubio volverá a jugar un partido de baloncesto este jueves en Zaragoza. El crack de Masnou vuelve a sonreír, al igual que el baloncesto español. Reflexionaba en los micrófonos de la FEB. "Estoy muy bien. Increíble. La verdad que se echaba de menos el ambiente que hay en la selección, que es espectacular, y además vienen jóvenes con mucho talento y con ganas de enseñarles un poco todo. Estamos viviendo algo espectacular estos días", entre esos novatos está Mario Saint-Supéry, que tendrá varios instructores de lujo estos días, especialmente Ricky. El base decía que "es verdad que afronto estos días con algo de nervios, como si fuera un novato más. Otra vez. Pero la verdad es que me hace mucha ilusión volver a la selección, que es donde lo dejé, así que es un punto y seguido después de esta experiencia. Y que sea aquí en Zaragoza, que ya hemos jugado varias veces, una afición que siempre ha sido entregada a la selección y donde se respira mucho baloncesto en esta ciudad. Es un sitio idóneo para volver".

"La verdad es que no me he sentido solo en ningún momento. El mundo del baloncesto ha sido un apoyo muy grande, tanto la selección, como en Cleveland, en definitiva el mundillo en general. Eso me ha ayudado muchísimo a un momento tan duro", agradecía Rubio. Pero es una etapa que queda atrás, y por delante cosas apasionantes, como el Preolímpico, donde estará si mínimamente está en condiciones para competir. Va a ser algo bonito. Esperemos que con un final feliz. Pero antes tenemos esta prueba de fuego para el Eurobasket de 2025 y son dos selecciones de gran nivel, que en el pasado nos han dado problemas. Y tendremos que dar nuestro máximo para poder salir con una victoria en ambas, pero también el adquirir buenas sensaciones para que este verano sea el proceso sea más rápido de lo normal".

Garbajosa y su relación con Ricky

"Existe una conexión profunda entre Ricky y yo, y fue muy difícil cuando sucedió el verano pasado. Fue sumamente hermoso cuando recibí una llamada de que regresaba porque nos conocíamos desde los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Nos hicimos muy buenos amigos, no sólo de él sino también de su familia y la mía. Entonces, recuerdo el día de julio pasado cuando Sergio Scariolo me llamó y me dijo: 'Está bien, tenemos un problema con Ricky'. Manejé mi auto lo más rápido que pude para llegar al hotel. Estuve hablando con él, y créanme, desde un punto de vista profesional y personal, cuando hablas con él y sientes lo que él siente, te destrozas porque estaba en una situación mental muy abierta y difícil. En ese momento puse a su disposición todos los recursos de la selección y de la Federación Nacional. También me puse a su disposición porque pasé por una situación, digamos, algo similar”.