El Tofas Bursa llega con la moral alta al partido del próximo miércoles en la Eurocup, clave para la clasificación para la ronda de cuartos de final. El equipo dirigido por Orhun Ene venció con comodidad (108-88) al Gaziantep para consolidarse en el cuarto puesto de la tabla, con un balance de 13-5, en la TBL. Le adelatan Efes (16-2), Pinar Karsiyaka (15-3) y Fenerbahce (14-4).

En el Tofas volvió a destacar el último fichaje, Rion Brown, que firmó 18 puntos y cuatro rebotes. Además, Baris Ermes sumó 10 puntos y 12 asistencias, Yasar 18 tantos y también estuvieron en la decena Lojeski (12), Williams (11) y DJ White (10).

Un protagonismo repartido que satisfizo a Orhun Ene, que pudo rotar jugadores y que ya se refería en la rueda de prensa posterior al partido al encuentro que su equipo jugará este miércoles en Málaga, donde ya estuviera en la última década del siglo pasado como jugador. Si los turcos vencen habrá conseguido su clasificación matemática para cuartos de final. Y, a tenor de sus palabras, es un objetivo que tiene Ene entre ceja y ceja. Y es que esta es la primera vez que su equipo alcanza el Top 16, pero no se quiere detener ahí.

"Obtuvimos esta victoria y compartimos el tiempo en pista de los jugadores con mucha rotación. Creo que esto ayudará a nuestra energía en el desplazamiento a la pista del Unicaja Málaga, no es fácil hacerlo mientras jugamos la Liga con Eurocup. Iremos a un desplazamiento difícil en Europa. El desplazamiento de Málaga no es nada fácil. Especialmente porque enfrente tendremos a uno de los equipos más ambiciosos de esta Eurocup. Pero nosotros también jugamos buen baloncesto. Lo importante es controlar el juego allí en Málaga. Si podemos controlar el juego, obtendremos el resultado que queremos”, eran las reflexiones de Ene tras ganar al Gaziantep.