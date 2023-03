Rivales posibles del Unicaja en los cuartos de final la BCL

El Unicaja está ya en los cuartos de final de la Basketball Champions League. El año pasado llegó hasta esa instancia, pero perdió ante el Manresa con el factor cancha en contra. Este año lo tendrá a favor después de haber perdido sólo dos de los 14 encuentros que ha jugado, incluyendo la fase previa. 5-1 en la primera fase y 5-1 en el Round of 16.

El próximo viernes a las 10:30 horas se celebrará el sorteo de los cuartos de final en Ginebra (Suiza). Allí estarán Berni Rodríguez como embajador del Unicaja, acompañado del gerente, Paco Sáez. Ibon Navarro ya expresó el deseo de no tener enfrente a ningún equipo español. "No tenemos una preferencia. Hemos hablado esto antes (risas). Cualquiera que venga, va a ser el peor. Los entrenadores somos así. Por supuesto, prefiero que no sea un equipo español. Nos conocemos demasiado y esto es una gran ventaja para el equipo con menor nivel. Cualquiera que venga va a ser bienvenido", decía el vitoriano.

Hay tres opciones de rivales. Una de ellas es el UCAM Murcia, segundo de su grupo, con el que se jugó recientemente en ACB. Las otras dos se conocerán este miércoles.

Hay tres primeros equipos garantizados, el Unicaja, el Lenovo Tenerife y el Bonn (sensación de la competición). El cuarto saldrá del duelo este miércoles a partir de las 20:00 horas entre el Strasbourg y el Hapoel Jerusalem. Quien gane es primero y quien pierde es segundo. Estos tienen el factor cancha a favor y el Unicaja sólo los puede ver en al Final Four.

El otro posible rival saldrá del duelo entre el Rytas Vilnius y el Baxi Manresa. Los catalanes tienen el margen de perder hasta por 12 puntos en Lituania. Si sucede eso o si ganan, serán potencial rival del Unicaja (como el UCAM, otro ex equipo de Ibon Navarro). Si pierden por 13 o más, pasará a serlo el cuadro báltico (18:30).