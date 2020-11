Rubén Guerrero, duda contra el Estudiantes por un golpe en su rodilla

El Unicaja ha viajado a Madrid para enfrentarse al Estudiantes con la incógnita de saber si podrá jugar o no el pívot malagueño Rubén Guerrero. Un aparatoso golpe sufrido durante el entrenamiento del viernes mantiene al gigante marbellí entre algodones y es probable que tenga que parar para no castigar sus articulaciones, algo que no sólo afectaría a la escuadra de Luis Casimiro, también a la Selección Española.

En un lance del entrenamiento, Rubén se golpeó en la rodilla después de una acción aparatosa que asustó a los allí presentes. Las primeras exploraciones indicaron que no parecía nada grave, pero el jugador sigue bajo la supervisión de los servicios médicos del club y aunque ha formado parte de la expedición es probable que no esté en las mejores condiciones para jugar. Si finalmente su evolución confirma que se pierde el partido contra el Estudiantes, no sería descabellado que tenga que descansar también en la próxima semana. Esto podría acarrearle ser baja en la convocatoria de Sergio Scariolo para las próxima ventana de compromisos internacionales. El pívot, junto a Darío Brizuela, Alberto Díaz y Francis Alonso estaba llamado a trabajar en la disciplina de la selección de España.