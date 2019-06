Rubén Guerrero, campeón con España sub 22

La selección española sub 22 se corona campeona del Torneo Internacional de Melilla al imponerse por 84-70 a Alemania sub 20. Pese al desenlace alcanzado finalmente, la formación que dio primero un golpe sobre la mesa fue la selección española sub 20 al ganar el primer partido por 66-60 a la sub 22, campeona, y perder por la mínima contra los alemanes (74-73).

El equipo dirigido por Paco Aurioles, ayudante de Luis Casimiro en el Unicaja, debía ganar por una ventaja de 12 puntos, o superior, tras los resultados producidos durante el torneo. Finalmente, España sub 22 cumplió y se impuso por 14 puntos. El desenlace del encuentro le debe mucho a los instantes finales. En los últimos tres minutos del encuentro, España endosó un parcial de 15-0 a los germanos y a falta de tres segundos para el culmen del mismo, un triple permitió poner una distancia de 14 puntos, insalvable dada la escasez de tiempo.

La cara destacada del partido por la selección española fue la del alero del Bilbao Basket Unai Mendicote con 19 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias y 20 de valoración. Por el bando cajista, Rubén Guerrero ostentó la capitanía y terminó con 9 puntos, 8 rebotes y 14 de valoración. Mientras, el otro malagueño en la convocatoria, Jesús Carralero, aportó 4 puntos, 2 rebotes y 4 de valoración. Unos números tímidos para el canterano del Unicaja, que iniciará su carrera NCAA la próxima temporada en el equipo de la universidad californiana de Campbell.