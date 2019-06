Rosa se impone al resto de cajistas en Melilla

Protagonismo cajista en Melilla. Allí se encuentran dos selecciones de España, la sub 20 y la sub 22, además de la sub 20 de Alemania. En el Javier Imbroda se disputa estos días un torneo amistoso que sirve al combinado nacional sub 20 de cara a la preparación del Eurobásket que tienen este verano en Israel. Un equipo que entrena Joaquín Prado y que se impuso en el primer partido al que dirige Paco Aurioles. Hubo protagonismo para Ignacio Rosa, que terminó con 8 puntos (sin fallo en el tiro) y cuatro rebotes en algo más de 13 minutos. Son meses importantes para el gaditano, que tiene buen escaparate para lucir en un estío donde puede acabar su vínculo con el Unicaja.

También estuvieron sobre la pista Rubén Guerrero y Jesús Carralero. Ambos pertenecen a un conjunto con grandes proyectos de jugadores de generaciones que no tienen competición oficial y que trabaja con el ayudante de Luis Casimiro. El pívot verde terminó con 2 puntos y 3 rebotes en 19 minutos. El alero, que se incorporará en breves a la universidad de Campbell, hizo cinco puntos y cogió tres rebotes en 15 minutos sobre el parqué.