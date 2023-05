Rubén Salas, con España sub 21 3x3

El jugador malagueño Rubén Salas estará en la Nations League con la selección española sub 21 de 3x3. La FEB se ha puesto las pilas con esta especialidad después de que no consiguiera estar en los Juegos Olímpicos de Tokio ni en categoría masculina y femenina y quiere exportar los éxitos del baloncesto clásico a esta llamativa rama del deporte de la canasta que tiene bastante recorrido por delante.

Salas (2002) es un jugador que pasó por la cantera del Unicaja, con unas cualidades especiales, rozando los 2.10 metros y una gran mano. De desarrollo tardío, una vez acabada la etapa junior se enroló en Novaschool, donde en los dos últimos años ha progresado bastante a las órdenes de Francis Trujillo en el equipo de Liga EBA, donde esta última campaña promedió 15.3 puntos, 6.6 rebotes y 1.1 robos.

Del 19 al 21 de mayo, Salas estuvo en la concentración con otros jugadores malagueños, como Jeffry Godspower y Adrián Ramírez, que no han sido elegidos entre los seis definitivos, como sí lo ha sido Salas, que también juega con el equipo The Real Deal de 3x3. Una gran oportunidad para el jugador, que estará en Hannover (Alemania), donde tendrá lugar a mediados de junio el torneo. Alejandro Bellver (Valencia BC), Santiago Vázquez (EB Vila-Real), Alejandro Harguindey (Valencia BC), Eduard Nogués (CB Esparreguera / Be Goat Team) y Pol Barbecho (FC Martinenc Basquet / Santfeliuenc) completan el equipo elegido.

Carla Viegas, confirmada en la sub 18

También se confirmó la presencia de la sampedreña Carla Viegas en la lista de España sub 18 antes de empezar su temporada en la NCAA en Florida. Viegas fue el año pasado subcampeona del mundo sub 17 y ahora, tras la primera concentración, peleará por las últimas plazas.