Boatright: "Soy un ganador"

Ryan Boatright (Illinois, 1992) lleva ya casi una semana en España, pero el calendario de partidos y el burocrático ha dilatado su presentación con la camiseta del Unicaja hasta este miércoles. El exterior americano mostró desparpajo en la sala de prensa, como el que tiene en la pista, y habló clara. Tenía buenas referencias de Málaga y no dudó en dejar la G-League para cruzar el charco y volver a Europa.

Días atrás, Veljko Mrsic, ex jugador cajista y entrenador de Boatright en el Cedevita, hablaba sobre las cualidades del americano con pasaporte armenio. Fue una referencia para él a la hora de elegir. "Sabía que el Unicaja era un buen equipo, jugué contra ellos hace un par de temporadas, cuando ganó la Eurocup. Sé el equipo que tienen. Mi entrenador en el Cedevita, Veljko [Mrsic] jugó aquí, me habló mucho de Málaga, de lo bonita que era la ciudad, de cómo era el club. Estoy muy feliz de estar aquí, con todos estos grandes jugadores, me han recibido con los brazos abiertos, me estoy sintiendo como uno más del grupo", explicaba en su alocución Boatright.

Recordaba Boatright que se ha enfrentado desde pequeño a Kyle Wiltjer (ambos son nacidos en 1992) y que han coincidido como All American en el instituto y, cuando se le cuestionaba por cómo se definía como jugador, aseveraba que "Soy un ganador, hago todo lo posible para ganar en primer lugar. Mi juego es excitante, a la gente le gusta verme. Juego duro, doy todo todo el tiempo que estoy en la cancha".

Boatright señalaba, sobre la escala de valores de las competiciones, que "la Eurocup es un nombre quizá más importante que las otras competiciones y nos gustaría ganarla, pero tambén en la Liga española hay muchos equipos buenos, hay mucho respeto por los españoles en todo el mundo, en Estados Unidos también".

El base americano llevará el número 1, que también llevaba Derrick Rose, uno de sus referentes, porque el 3, el suyo habitual, ya lo llevaba Jaime Fernández. Y acabó explicando cómo recibió el interés del Unicaja. "Excitado, mi agente me llamó temprano por la mañana, era muy temprano. Mi agente insistió porque decía que tenía grandes noticias. No me lo pensé mucho, quería tener un trabajo en una gran liga, estaba en la G-League, intentando tener un puesto en la NBA. Pero cuando vi el interés del Unicaja no me tomó mucho tiempo, sentí que era el momento de volver".