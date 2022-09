Mario Saint-Supéry, Álvaro Mena, Rubén Vicente, Miracle Bamadu... Los jóvenes en el microscopio

La pretemporada ha acabado y se huele ya la competición oficial en el Unicaja. El trabajo de los jóvenes de la cantera en ausencia de los profesionales ha sido ponderado por los técnicos y así lo ratifica Juanma Rodríguez, director deportivo cajista, en su presencia en Zona Verde.

Hay un nombre, el de Mario Saint-Supéry, que ha multiplicado su seguimiento después de un Europeo sub 16 en el que deslumbró y fue nombrado MVP. El director deportivo pide paciencia. "Mario está en proceso. Lo conocía de El Palo, lo seguía en Novaschool. El año pasado fue muy importante para él estar con cadetes, juniors, el Next Generation y dar el paso a trabajar en ACB. Evolucionó muchísimo. Él y Hugo González, el chico del Real Madrid, debían ser los líderes de la sub 16, pero decidieron llevar a Hugo con la sub 17 al Mundial de Málaga. Mario se quedó de capitán general en la sub 16 y mira dónde llevó a la selección, no sólo él. Está en el proceso. Tiene el físico, cuando ha venido a pelear con los profesionales ha dado la talla", decía Rodríguez, que ve lógicos los problemas con jugadores ya formados: "Con el Sporting sufre con el físico. Y, como le dije al padre tras el partido, el bloqueo de Eulis Báez es el bautizo de bienvenido al mundo profesional. Él lo sabe. Los entrenadores modernos quieren que el jugador cuando vaya a entrenar no se equivoque y defienda, que no sea un boquete. Mario lo está entendiendo muy bien desde que volvió del Eurobásket. Pero es un chico de 16 años con profesionales, con el cuerpo todavía por trabajar. Tiene una cosa muy buena y es que es muy listo, pilla todo muy rápido. Ocurría el año pasado. Se tiraba dos o tres semanas sin ir con el primer equipo. Cuando volvía no había que explicarle nada, tenía esa viveza. Hay que trabajar con él muchos aspectos técnicos, mejorar el tiro y el bote... Él ahora es más un dos que un uno. Piensa más en anotar que en organizar. Tiene unas cualidades tremendas. La irrupción de Álvaro Mena también ha estado ahí. Ha hecho una pretemporada sensacional aprovechando que no había bases. Ha aprovechado su momento. Desparpajo, valentía... Sensacional, se lo merece. Rubén Vicente es un gran tirador, Miracle es un chico junior de primer año con un físico espectacular, Baba todavía muy joven pero ha mejorado muchísimo... Estamos muy contentos con ellos".

La marcha de Folgueiras, subcampeón del mundo sub 17, a Estados Unidos fue un revés, aunque era algo que el club conocía. "Cuando llegué el año pasado, sobre estas fechas, hablé con los padres ya me dijeron que era su intención marcharse a EEUU. Era una de las posibilidades que me plantearon. Creo que Álvaro es un chico con unas posibilidades tremendas y hay que respetar la decisión de la familia. También creo que si hubiera estado en pretemporada hubiera aprovechado la oportunidad porque nos faltaban tres pívots y a lo mejor hubiera hecho un Mena. Ya se le dijo que en pretemporada y en las ventanas FIBA iba a estar con el primer equipo. Tomaron una decisión que respeto profundamente. Nosotros tenemos los derechos en España y encantados de poder recibirlo cuando venga. Hay chicos que pueden ir a Estados Unidos y hay chicos que caerá por su propio peso que pueden jugar aquí y en el caso de Mario no tengo ninguna duda. Para qué ir a una universidad americana si puedes jugar profesional en ACB. Allí hay muchos jugadores americanos que vienen aquí después de esa etapa, pero estoy convencidísimo de que lo de Mario caerá por su propio peso".

¿Hay rutas para que los jóvenes puedan llegar al primer equipo? "Si analizas bien la plantilla, el camino está abierto para la gente de la cantera, los cupos están ahí. Tenemos a Alberto Díaz con 28-29 años, Djedovic con 32-33 años, a Brizuela que acaba contrato, Lima con 31 años y Barreiro que le queda un año de contrato. El camino está abierto, porque estamos hablando de proyectos, para llegar, asentarse y confirmar. Es muy bonito llegar, pero tienes que demostrar que puedes jugar en el mundo profesional. Sería un éxito tremendo de toda la cantera que Mario, Mena y Folgueiras llegaran al primer equipo, pero hay que dar el nivel, salir en ACB y pelear con profesionales, dar el nivel físico y técnico y demostrarlo. El camino está abierto", argumentaba Rodríguez, que no perdía de vista a Francis Alonso y a Rubén Guerrero: "A ver cómo le va a Francis o Rubén, quién sabe si nos vamos a cruzar los caminos. Estoy convencido de que algunos de los jóvenes va a tirar la puerta del primer equipo".

De todas formas, la idea de sacar un LEB Plata está ahí sobre la mesa. "Soy de los que piensa que la edad junior habría que alargarla un año. Cuesta trabajo llegar a profesionales. Lo del LEB Plata ha sido muy difícil por cuestiones federativas, pero vamos a seguir intentándolo para el año que viene. Es muy importante y es un salto. No hay una competición que nos permita a los clubes tener a esos jugadores. Tener un equipo en LEB Plata no es económico por lo que conlleva: liga periférica, muchos viajes largos, arbitrajes... Pero estamos trabajando. Valencia lo hizo y Guillem Ferrando y Millán Jiménez ayudaron y estuvieron con el primer equipo y el segundo se ha quedado. ¿Una Liga sub 20? Hay que poner de acuerdo a los dirigentes de la ACB y decir que se van a gastar 200.000 euros para los viajes y tener un equipo así... Para mí sería lo ideal, como el circuito sub 20 que existía antes".