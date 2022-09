Juanma Rodríguez: "El potencial real de este Unicaja se verá con los 12 jugadores"

Juanma Rodríguez, director deportivo del Unicaja, estuvo en el programa Zona Verde, de 101 TV, donde hizo un repaso extenso a lo que ha sido el verano y estos primeros partidos de pretemporada antes de la celebración de la fase previa de la BCL en el Martín Carpena.

"Ha sido un verano duro, largo, intenso. Ha habido que reinventarse para tener la mejor plantilla, pero dentro de eso, satisfecho. Esa ilusión que uno percibe en la gente debe animarnos y motivarnos. Hay días intensos, cosas avanzadas que se te caen. Con el contrato ya listo te dicen que no, te piden otra cosa, entra otro equipo... Estoy contento, no sé si nos queda la plantilla muy, muy redonda, pero hay un poco de todo, hemos intentado poner versatilidad, físico, capacidad defensiva, tiro, talento...", glosaba Rodríguez sobre la plantilla, antes de hablar sobre la preparación que ha tenido el equipo: "Ha sido una pretemporada muy atípica, no es lo que nos hubiera gustado hacer, pero es lo que hay. Tenemos dos jugadores que aún no han entrenado, Alberto en aquel impasse mientras fue y volvió con la selección entrenó cuatro días con nosotros pero Darío aún no ningún día. Llegan y este viernes empieza la competición. Toca hablar de esto, de esta fiesta que pagamos los clubes. Dentro de todo eso, vistas las lesiones en la preparación y en el Eurobásket, hemos salido muy bien parados, salvo este mínimo esguince de Perry el domingo. Estábamos con seis-siete jugadores fuera. Si veías que uno había jugado tres minutos y no podías haber visto el partido te asustabas. Empezamos a trabajar con muchos jóvenes y hemos hecho el trabajo adecuado, tampoco podíamos sobrecargar a los que estaban aquí. Hemos jugado muchos partidos porque tocaba, había mucha gente nueva. Llegamos bastante bien dentro de las limitaciones que teníamos. Esta presencia de Darío y Alberto va a ser un chute de energía para el equipo y todo lo que lo rodea. Competimos bastante bien en el Costa del Sol, con jóvenes, con siete jugadores y alguno recién llegado, ante equipos de Euroliga. Se está siguiendo un plan de trabajo. Ganamos a Granada el viernes, ellos tenían también bajas importantes, y se entrenó duro el sábado, no se descansó en el hotel. Y se jugó el domingo. Lo peor que hacemos es el comienzo del partido y el final, acusamos el cansancio y no tener un base. Los resultados son lo de menos. Estamos haciendo muchas cosas bien, jugar a un ritmo muy alto, ser agresivos. Creo que el potencial real de este equipo se va a ver cuando tengamos a los 12 jugadores. Qué nivel de intensidad, de ritmo defensivo vamos a poner con una plantilla tan larga, si podemos asfixiar a los contrarios... Pero queda un cierto tiempo de ver cómo ese roster tan largo funciona".

"Los pívots fueron lo primero, es lo que más escasea", explicaba Rodríguez sobre cómo fue el proceso de composición del equipo: "Ha habido cuestiones por las que al final no vinieron Hayes o Wimbush, que eran jugadores de características diferentes, más físicos. Con el juego interior intentamos que fuese complementario, que los cuatros fueran diferentes, que los cinco fueran diferentes, algún 4-5. Kravish puede tirar desde fuera, Lima es más defensor y físico. No hay que olvidar los cupos que hay que tener para la Champions. Estamos contentos, aunque carencias habrá. El especialista más claro es Kalinoski, es de los que más me ha sorprendido al verlo en el día a día, es un jugador muy inteligente, pasa muy bien, defiende, con una concentración al 100% en el partido. Tenemos un equipo sólido, pero hasta que no tengamos a los 12 no sabremos la dimensión real de este equipo, insisto. Carter ha habido cosas que han gustado, otras que no. Ahora viene Darío y se tendrá que pelear con é. Esa competencia será muy positiva para el equipo, el que no defienda jugará menos. Hay lesiones y problemas y creo que tenemos una plantilla larga y versátil para superar esos problemas".

"En la posición de tres, Djedovic ha jugado más de uno en la pretemporada pero va a hacerlo ahí más durante el año, como tres", argumentaba Rodríguez sobre quien no ve un alero de calidad: "Puede postear, crear situaciones, muy buen defensor. Barreiro creo que lo va a hacer bastante mejor. Nos ha gustado en pretemporada, aunque tiene que ser bastante más consistente en su tiro. Defensivamente hubo varias acciones ante el Betis en las que se quedó con Evans y no lo pudo superar, cosa muy positiva. Podemos tener a Melvin Ejim, que ya lo hizo en la anterior etapa para tener un equipo muy físico. Quizá no haya un especialista en el tiro, ahí, pero si la situación lo demanda pueden jugar Darío y Kalinoski juntos. Creo que está cubierto".

Acerca de Kendrick Perry, Rodríguez decía que "como ha ido la confección de la plantilla jugará más de base. En su momento, por la incertidumbre que había, era un jugador que nos venía bien, tenía pasaporte y nos iba a liberar plazas de americanos. Nos valía en situaciones como uno o como dos. Después de ver el Eurobásket y haberlo visto esta semana trabajando lo veo más maduro, más base. Antes era más combo y ahora es un jugador más calmado, aunque queremos que meta un ritmo alto de juego y es capaz de hacerlo. Hay que decir que se levantó enfermo el domingo, con vómitos y dolor de cabeza. Pero quiso jugar y su rendimiento no tuvo nada que ver con el viernes. Puede ser un comodín para jugar situaciones concretas de dos. El esguince fue leve, fue menor, no debe haber problemas. A lo mejor no es un jugador del 40% o 45% en triples, pero puede estar entre el 35% y el 40%. Lima, Thomas y Osetkowski, más la agresividad de Alberto, Perry, Djedovic y Perry nos va a dar bastante en defensa".

Acerca de las dudas con Carter, Rodríguez señalaba que "Ibon tenía el Costa del Sol con dos equipos de Euroliga sin bases y él tiene que jugar de base, empieza a hacerlo ahí cuando ficha por el Zenit. En el Lavrio jugaba de dos y de capitán general, con licencia para no defender y con 25 tiros. Está en ese proceso, el día de Granada juega bien, en un tramo del partido ante el Betis lo tiene muy bueno, él da un paso a nivel defensivo. Tiene talento en ataque, pero el entrenador te va a pedir que defienda. Tiene mucho talento, para esa posición de dos para compartir con Darío está bastante bien cubierta. A ver quién aporta más defensivamente. Tuvo una serie horrorosa en Antequera, pudo parecer individualista. Pero lleva dos años en Europa y tiene que aprender mucho todavía. Tiene un cuerpo técnico y unos compañeros con mucha experiencia que le van a guiar. Tiene que mejorar su físico mucho, son sólo 74 kilos".

Habló de otros nombres propios:

Osetkowski

"Fue un jugador que podía jugar en las dos posiciones, cuatro o cinco. Lo veíamos con el Ulm de cinco, con más presencia física. Al verlo venía más estilizado, es algo aprovechable. Puede ser un cinco móvil, rápido, puede jugar de cuatro. Tiene mucho potencial, capaz de tirar y pasar muy bien. También debe defender, debe ser más contundente y duro, él lo sabe. Es un jugador joven y va a hacer una buena temporada. Con él de cinco hay que ver cómo se ajustan las defensas contrarias".

Will Thomas

"No es aún el Will Thomas que conocemos. Tiene una edad, los veteranos se regulan. Es un competidor, ya lo demostró en algunos entrenamientos que iba justo pero cuando hay que competir se pone. Ya le pasó el año pasado en Mónaco, estudiamos cómo fue su arranque de temporada y ya le costó. Pero después jugó 27 minutos de media en Euroliga. Tiene un año más, pero tiene la experiencia y la calidad. Llegó a principios de agosto y estoy seguro de que en dos semanas o tres le veremos con una mejor versión, a un alto nivel".

Barreiro

"Debe dar un salto adelante, es un chico que trabaja impresionante, se deja todo en cada entrenamiento, con ganas de mejorar y nos va a aportar esa dureza, ese poste bajo, estoy convencido de que va a mejorar el tiro, pero va a estar caro jugar".

Ibon Navarro

"Estoy muy tranquilo, hemos trabajado muy bien en verano. Seremos un equipo sólido. Ayer llamaba a Ibon para tomar un café y comentar el partido y llevaba desde las 8 en el Carpena, había dejado en el colegio al niño y se fue para allá. Por trabajo y dedicación no va a ser. Cuando volví decidí disfrutar de mi segunda vuelta y lo estoy haciendo. Estoy seguro de que vamos a disfrutar"

Nzosa

"Se fue de aquí con una lesión en el isquio, tiene para 6-7 semanas. Esperemos que Yannick se recupere y tenga continuidad".

Nuevas reglas

"Nos estamos adaptando jugadores, árbitros, oficiales de mesa. Es un proceso, es algo positivo. Tenemos jugadores espabilados".