Saint-Supéry rubrica una anotación histórica del Unicaja (117), la más alta en partido oficial

La victoria del Unicaja en Fuenlabrada trajo consigo varios récords históricos en los libros del club malagueño. Fue una sinfonía de baloncesto rubricada con números. El más llamativo fue el récord de puntos anotados en un partido oficial por la entidad cajista. Hay registrados 2.020 encuentros oficiales en los más de 45 años de historia de la entidad y en ninguno se habían alcanzado los 117 puntos.

El tope estaba fijado desde diciembre de 2005 en 115. Fue en un encuentro muy simbólico, en el Palau Blaugrana, precisamente la pista en la que jugará el equipo malagueño la próxima semana en partido de la ACB. El mejor equipo de la historia del club anotó en 40 minutos el que era el tope hasta este sábado 10 de diciembre. Fue un recital de baloncesto que anunciaba que meses después se alcanzaría la cima, con el título de Liga conseguido tras arrasar al Baskonia. El baloncesto que hacía el Unicaja entonces anunciaba lo que vendría después. Aquel día tiró casi los mismos tiros de tres (15/26) que de dos (20/28). Cifras que hoy son cotidianas, pero que entonces eran extrañas de contemplar. En el Fernando Martín, el Unicaja acabó con 29/44 en tiros de dos, 16/26 en triples y 11/12 en libres. Más del 65% en tiros de campo y del 90% en libres. Evidentemente, era otro calibre de equipo el que había enfrente en el Palau.

Pero no es cuestión de comparar, sino de disfrutar. El Unicaja consiguió romper ese registro gracias a una canasta de Mario Saint-Supéry. El joven malagueño, de 16 años, aprovechó un contraataque tras un robo y asistencia de Will Thomas para sumar esa canasta a falta de pocos segundos para el final. Previamente, había dado una asistencia a Osetkowski. Aprovechó el minuto y medio final tras ser vestirse por la baja por enfermedad de Djedovic. Tiene su carga simbólica que sea la joya que viene de Los Guindos quien rubrique ese récord histórico tras más de 2.000 partidos. No fue el único registro rebasado. También se superó el récord de asistencias en un partido, con 33 (estaba en 32 de la temporada 2000-01, en un partido de Copa Korac a las órdenes de Maljkovic), y el de Valoración fuera de casa, con 157. El absoluto está en 159, en partidos de Eurocup ante el Mornar Bar y el de este año de la previa de la BCL ante el Heroes den Bosch.

Viene bien recordar lo que decía dos días después de aquella victoria Sergio Scariolo en una entrevista en Málaga Hoy. “Los títulos se ganan en determinados partidos clave, pero es más fácil jugar esos partidos clave habiendo jugado antes al nivel que exigen esos partidos. La conclusión es que se puede mejorar. Pero no sólo en el equipo, sino en todos los estamentos. No hay que pensar que, porque el nivel deportivo va muy bien, no haya cosas que mejorar. No hay que mirarse el ombligo, porque la mejora se consigue en muchos aspectos, no sólo en la cancha", decía el hoy reconocidísimo entrenador italiano, afincado en Marbella y que entrena al Virtus de Bolonia y a la vigente campeona del mundo y de Europa, España. En diciembre no se ganan títulos, pero se baten récords.