Rafa Santos, Bernard Edokpayi y José Tachyn, en el Challenge sub 18

La selección española sub 18 se encuentra en Skopje (Macedonia del Norte) para jugar el Top 18 Challenge, sucedáneo del Europeo que no se ha disputado este año por la pandemia. El equipo local, Serbia, Croacia, Alemania y Georgia son los rivales de una selección con tres jugadores del Unicaja: los bases Rafa Santos y Bernard Edokpayi, ambos de 2003 y que salen a categoría senior, y el ala-pívot José Roberto Tachyn (2004), que seguirá el año próximo a las órdenes de Antonio Herrera en el junior. A Santos, que ya debutó con el primer equipo, se pretendía renovarlo pero no había todavía una idea clara. Edokpayi dejará la entidad cajista. Madrid y Unicaja son los equipos con más canteranos en la lista, con tres. Habrá rivales de calidad para España y para que cojan experiencia los canteranos. La triste paradoja es que no hay un equipo puente en el que estos jugadores, de los mejores de su generación, puedan seguir formándose en LEB Plata.