Dijon, Dinamo Sassari y PAOK Salónica, los rivales del Unicaja en el grupo de la Basketball Champions League

Las victorias ante el Heroes den Bosch y el Patrioti Levice en el Carpena han permitido al Unicaja acceder a la fase de grupos, para la que ya había un camino diseñado cuando se realizó el sorteo un par de meses atrás. Son clubes ya de un nivel más elevado y exigente que los que han desfilado esta semana por el Palacio, aunque en ningún caso inabordables. Más dificultad, pero matizada. El JDA Dijon francés, el Dinamo Sassari italiano y el PAOK Salónica griego son los contrarios. Equipos de competiciones con más tradición, que han ganado títulos en sus países y que son habituales en torneos europeos. El 5 de octubre comenzará para el Unicaja el torneo con viaje a Cerdeña para jugar con el Dinamo.

El formato de competición es idéntico al año pasado, ocho grupos de cuatro equipos. El primero de cada uno de ellos accede directamente al Top 16. Los segundos y terceros de cada grupo jugarán, respectivamente, contra los terceros y segundos de otro en un play in para tener esa plaza entre los 16 mejores. En el caso del equipo malagueño, está en el Grupo G, que se cruza con el H, donde están el vigente campeón, el Lenovo Tenerife; el Rytas Vilnius de Lituania, un clásico de las competiciones europeas en este siglo; el Peristeri que dirige Vassilis Spanoulis y el Bnei Herzliya israelí. Así que mejor evitar sustos y lo ideal sería el primer lugar.

El enfrentamiento más reciente es con el JDA Dijon, al que el Unicaja se midió el año pasado en la BCL, con una victoria para cada equipo en su casa (83-54 en casa y 78-68 se perdió en la Borgoña). Semifinalista el año pasad en la Pro A francesa tras quedar sexto en la temporada regular, el club francés mantiene a Nenad Markovic, bosnio con nacionalidad española tras varios años jugando en ACB, como entrenador y a más de la mitad de los jugadores: el pequeño y veterano base David Holston, referente del club; el escolta canterano Robin Ducote; el alero americano Chase Simon, que estuvo en Manresa años atrás; el ala-pívot Abdoulaye Loum y los pívots Gavin Ware y Jacques Alingue. Han llegado el base Rousselle, tras varias temporadas en Bilbao, el escolta esloveno Gregor Horvat; el americano con pasaporte polaco David Brembly, el ala-pívot montenegrino Nikolic, con experiencia en la ACB, y el americano Marquis McDuffie, que estuvo las dos últimas temporadas en Italia.

El Dinamo Sassari también se midió al Unicaja en la Euroliga 2015/16, cuando el equipo sardo conquistó previamente el triplete (Liga, Copa y Supercopa). También ganó en la pasada década una Copa y una Supercopa más una FIBA Europe Cup. Se trata de un equipo que ha alumbrado a numerosos jugadores para la experiencia europea y para dar un salto a equipos buenos del viejo continente. El año pasado quedó sexto en la liga regular y llegó a semifinales, donde jugó con el Armani Milano (3-0). El entrenador es Piero Bucchi, hombre de dilatada trayectoria en la Lega. El pívot Chinanu Onuaku, MVP de la Liga de Israel y que estuvo en la órbita del Unicaja un par de veces, ha sido el gran fichaje del equipo italiano. El alero Jamal Jones, que el año pasado ganó la FIBA Europe Cup con el Bahsecehir, también reforzó al equipo, como el escolta Chris Dowe, que con el Prometey ucraniano metió un tres más uno para tumbar al Unicaja, en partido que se acabó anulando por el estallido de la guerra y la retirada del equipo. Hay algún ex ACB como el ala-pívot lituano Eimantas Bendzius y un núcleo de italianos que dan empaque más el también americano Gerald Robinson, que continúa.

Mientras, el histórico PAOK de Salónica, club en el que se inició el ex cajista Kostas Vasileiadis, de donde vino al Unicaja en 2006 y que en los 90 fue un gigante del baloncesto europeo, con títulos y presencias en la Final Four, será el tercer club de la segunda ciudad más grande de Grecia al que se enfrente en su historia el club malagueño. Antes lo hizo con el Iraklis y el Aris, con ambos en la Euroliga (con el Iraklis en era FIBA). El PAOK es un equipo de gran tradición, que tuvo en sus filas a jugadores tops europeos como Fassoulas, Prelevic o el gran Pedja Stojakovic. Tiene en su palmarés dos Ligas, tres Copas, una Saporta y una Korac. Cuenta con cinco americanos en sus filas (Nate Renfro, Jalen Riley, Tyler Polley, Zaccheus Darko-Kelly y Jaylen Hands), el el holandés Yannick Franke, que acabó la temporada pasada en el MoraBanc Andorra y ha disputado el Eurobásket recientemnte. Además, los locales Christidis, el gran veterano Margaritis, Saloustros, Tsiakmas y Slaftsakis. Dirige el equipo Aris Lykogiannis desde 2020. El equipo quedó noveno la temporada pasada y no pudo entrar en el play off, pero la FIBA mantuvo el puesto en la competición junto a AEK y Peristeri.