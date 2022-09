El Unicaja cumple su penitencia y jugará la BCL (91-73)

Los malos ratos de la temporada pasada no se olvidan y ahí quedan, pero el Unicaja cumplió la penitencia por el nefasto curso, que le abocó, tras moverse en los despachos, a una fase previa para entrar en la BCL. Ha sido una primera toma de contacto oficial que no ha venido mal para ponerse a punto de cara al duro arranque de la ACB, aunque las conclusiones tengan asteriscos. Los rivales distaban bastante del potencial del equipo malagueño, habrá que esperar para ubicarle en el escalafón. El sorteo fue benévolo, en otras sedes de las fases previas se vio mayor competitividad e igualdad.

El admirable Patrioti Levice, un equipo con 300.000 euros de presupuesto, ofreció más resistencia que el Heroes den Bosch, pero no fue suficiente para que peligrara realmente el pase a la fase de grupos (91-73), donde la dificultad se elevará respecto a lo visto estos días en el Carpena. La plácida fase previa ha valido para observar que el equipo al completo es, lógicamente, más poderoso y profundo. Que los minutos van a estar caros y que nadie está descolgado de partida. La idea pasa por rotaciones rápidas y defensas agresivas que permiten correr e intentar imponer un alto ritmo de posesiones. Hay desajustes y el Levice encontró algunas rendijas en unas ideas en las que hay que incidir durante la semana.

El Unicaja se tomó el partido con seriedad, no obstante. Es el punto de partida. Una constante es las dos últimas temporadas fueron las salidas a los partidos sin la tensión adecuada. Navarro hizo algún cambio en el quinteto titular, Osetkowski fue la última rotación interior el pasado viernes y esta vez entró de primeras, dejando su sello con varias canastas y provocando faltas. Jugó con Kravish y esta vez fue Will Thomas quien entró al final. Cinco jugadores para dos puestos, como sucede en el 1-2 y en el 4-5, propician que haya poco margen para relajarse. Tras una buen arranque, con 25-12 después de triples de Djedovic, silencioso pero efectivo y a buen nivel, y Carter, el tiempo muerto del Levice equilibró fuerzas. No acababa de romper el partido más allá el Unicaja, que tenía minutos más espesos en ataque. Perry no estaba tan lúcido y el técnico vitoriano pedía dos tiempos muertos con poco margen. La distancia no bajaba de los 10 puntos, pero las sensaciones no eran buenas. Jonathan Barreiro, que aprovechó bien el pronto regreso de la selección, daba aire con rebotes en los dos lados de la canasta. Ibon sacaba a Alberto en el último minuto para reactivar antes del descanso y un triple de Osetkowski marcaba la máxima renta (52-36) del encuentro.

Salió con más brío el Unicaja tras pasar por el vestuario y ello propició que la diferencia se marchara hasta los 24 puntos (60-36). Dos triples de Carter y un robo culminado por Djedovic marcaban un parcial de 8-0. El partido estaba ya decantado, se trataba de seguir progresando y haciendo las cosas mejor. Augusto Lima colocó un par de tapones recuperando que dan idea de que va progresando en algo que debe ser fundamental. El cuadro eslovaco, bien trabajado y con algún jugador interesante, no se abandonaba y no permitía que el Unicaja se fuera más allá (75-54 al final del tercer cuarto). Perry ofreció dinamita con ocho puntos seguidos. El último cuarto fue a beneficio de inventario, sin mayor historia que ver cuál era la diferencia final. Carter y Brizuela jugaron los últimos minutos juntos y el equipo no fluyó bien.

Purgados los pecados, el Unicaja competirá en la BCL con el reto de llegar a la Final Four. La pinta del equipo es buena, hay menos desequilibrios que en temporadas anteriores, más profundidad de plantilla y se detecta más madurez y oficio, además de una idea más definida. Pero habrá que ver en las próximas semanas los test de fuerza ante grandes rivales cómo resiste el nuevo traje. De momento, dio muy sobrado para competir en la BCL. Y el público volvió a cantar el himno.

