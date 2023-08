Scariolo confirma a Alberto Díaz entre los doce para el Mundial

Acostumbra Sergio Scariolo a manejar los tiempos como nadie también en sala de prensa. España pudo maniatar a una Eslovenia que se fue diluyendo con el paso de los minutos, pero en estado de alerta el seleccionador ante un arranque donde se plasmó la antítesis de lo que pretende ser esta selección. "Creo que ha sido un buen partido para aprender, es una selección de mucho nivel; han jugado duro. Además de cosas tácticas, creo que es la dureza lo que nos podemos llevar. Contra Venezuela empezamos algo flojo, hoy igual, creo que tenemos que corregir eso. No interesa mucho el resultado, creo que hay cosas útiles por sacar: de ritmo, en lo deportivo, alguna no tan buenas en puntos de blandura que nos pueden costar caro; corregirlo pronto porque nos puede hacer daño. Hemos defendido de igual manera bastante buena, nos ha permitido correr. Es mucho mas importante sacar conclusiones útiles que el resultado, cosas que tengamos que corregir y asentar cosas donde tiene que estar". Insistía Scariolo. "Me ha preocupado la blandura en algunos momentos, en más de una jugada. No podemos permitirlo porque no vamos sobrados de talento, muchos momentos".

"Creo que Luka estaba cansado, ha acabado de gasolina bastante pronto. Ha jugado partidos extraordinarios, contra rivales que se lo han puesto difícil, creo que ha sido ese punto", justificaba el técnico esa versión más terrenal de Doncic a partir del tercer cuarto. Sobre Garuba, un mensaje algo alarmante. "Antes de las pruebas, elucubrar o adivinar creo que no es lo adecuado. Tienen que hacerle pruebas, se la harán en 24 horas, pero estamos a una semana de viajar". "En las prestaciones individuales, ha jugado un buen partido. Tendrá que jugar, ser arropado, ir solito; la verdad que está creciendo bien. Él y Alberto estarán en la lista del Mundial, solo esperamos que se diviertan y nos puedan ayudar", valoraba Scariolo la actuación de Núñez, uno de los grandes reforzados de la noche, confirmaba que estará en la lista final para el Mundial, también con un hueco asegurado para Alberto Díaz.