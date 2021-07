Scariolo: "Me gusta mucho Jonathan Barreiro"

Las dos selecciones españolas, masculina y femenina, ya se encuentran en Málaga preparando el estelar doble amistoso que jugarán este jueves en el Carpena. Un doble partido ante Francia del máximo nivel continental que se repetirá dos días después en París. La pandemia dilató un año la celebración y no habrá lleno total, pero sí el que permiten las autoridades. Por la mañana entrenaron las chicas de Lucas Mondelo y por la tarde los chicos de Sergio Scariolo, en un escenario familiar para el técnico italiano afincado en Marbella. En la extraña transición entre las dos temporadas NBA, estuvo un par de veces por el Palacio para ver al Unicaja ante el Barça y el Brescia. Ahora, acabada su etapa de tres años en la mejor liga del mundo, firmó por la Virtus de Bolonia con el reto de devolverla a la Euroliga.

Pero, antes, Scariolo tiene una misión excitante. Ha estado en dos Juegos Olímpicos y en los dos pilló medalla, plata en Londres y bronce en Río. Pero el reto es más. Ahora es el último baile para los hermanos Gasol, seguramente para Rudy Fernández y es posible que para alguno más de la mejor generación del deporte español, que durante 20 años ha regado de medallas al baloncesto. A su llegada a Málaga, atendía a los medios tras el entrenamiento. "No hay grandes reformas, está muy bien el pabellón, lamentablemente habrá mucho azul en la grada porque el aforo esté limitado, pero contamos con que los que estén se hagan oír y puedan disfrutar de una de las últimas citas históricas de este equipo tal y como se han concebido", decía sobre el Carpena, un escenario en el que consiguió grandes éxitos.

"Estamos cogiendo por fin los frutos del trabajo que hemos hecho durante muchos años con las categorías inferiores", explicaba Scariolo sobre los jóvenes que tiene a su cargo Hay gente de la sub 20, del equipo de las ventanas, que juega los mismos conceptos, sistemas e ideas y se nota. Estos dos primeros partidos cuentan lo que cuentan pero al menos la sensación de que estas segundas partes donde jugaban los más jóvenes y con menos experiencia con el primer equipo del verano y han marcado diferencias. Los conozco muy bien, los he entrenado durante muchísimo tiempo. Los únicos que no había entrenado eran Usman Garuba y Sergi Martínez. Sergi me ha dado una impresión muy buena, me ha gustado mucho. Me parece un jugador de largo recorrido, entiende muy bien el juego, tiene fuerza defensiva, juega bien sin balón. Usman tiene un potencial tremendo, está intentando encontrar su hueco en un equipo formado. Tiene, hasta cierto punto, poco baloncesto detrás aunque esté en un grandísimo equipo con una gran estructura táctica. Pero es una situación nueva. No ha podido estar en ninguna ventana, no ha habido selecciones inferiores los dos últimos años, está haciendo un esfuerzo pero. Pero su impacto defensivo, su exuberancia atlética, su presencia física... Son claras".

Darío Brizuela es el representante del Unicaja en la lista y era obligado preguntar a Scariolo por las opciones de que vaya a los Juegos. "No tenemos aún claro cuántos viajaremos, no lo hemos decidido. Es una cuestión no sólo de lo que uno sabe hacer sino de cómo está armado el rol en la posición en la que uno juega. Opciones tiene, mañana jugará,y después empezaremos a tomar decisiones", decía el seleccionador español, que espera ante Francia una prueba de más nivel: "Cambio de dureza, de talento, de tamaño... Va a ser brutal respecto a los dos primeros partidos, que vinieron bien para calentar motores. Será un escollo duro, no es fundamental el resultado pero hay que ver contra otra estructura de equipo, aspira a ganar una medalla, bronce en otro Mundial".

Sobre Pau Gasol, Scariolo dijo que "tiene una importancia cualitativa enorme. Hay que dosificarle, con la importancia correcta, para que no llegue sobrecargado. Ha demostrado que puede dar un rendimiento muy alto".

Y también se le cuestionó a Sergio Scariolo por el fichaje de Jonathan Barreiro, al que ha tenido a sus órdenes en varios paréntesis de las ventanas. "¿Por fin, no? Ha ido y venido, ido y venido... Me parece una buena decisión. Buen jugador, tira para arriba, del 97, con recorrido. Puede jugar en dos posiciones. Tiene muy buena mano. Puede meter rachas de tres muy importantes con confianza. Tiene sangre, compite, puede jugar bien sin balón. A mí me gusta, me gusta mucho. Está a mitad un poco a mitad en el rol, quizá un poco pequeño para el cuatro, quizá no tan buen manejador para el tres, pero es muy aprovechable, a mí me gusta, estoy seguro de que tendrá recorrido y también opciones de futuro con la selección".