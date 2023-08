Sergio Scariolo, en casa y buscando soluciones

Sergio Scariolo siempre se siente en casa en Málaga, de donde es hijo adoptivo. En The Embassy, en el Higuerón de Fuengirola, cocina la siguiente fase de preparación para el Mundial de Indonesia, Filipinas y Japón que comienza el día 25. Antes, 10 días de trabajo en la provincia para recomponer el equipo después del shock de la baja de Ricky Rubio, jugador estructural por jerarquía y juego en la plantilla.

"Estamos contentos de estar trabajando después de haber vuelto al trabajo tras un par de días de descanso en una instalación preciosa. Todos los jugadores han vuelto en buenas condiciones en incorporado, como ya hemos ido haciendo desde el primer día. A otros tres jugadores del programa 'Golden Boys 2.0' que han entrenado con el equipo muy bien", decía el italiano en referencia a Aday Mara, Lucas Langarita y Rafa Villar, subcampeón europeo sub 18 y campeones del mundo sub 19, respectivamente, este verano.

"Lo que ha pasado es un tema muy personal de Ricky y yo creo que privadamente y personalmente tenemos que estar todo lo cerca que podamos para animarle y apoyarle porque no es solo un jugador, es como un sobrino para mí. El resto es dejarle su privacidad y esperar porque puede llegar a un momento en el que se encuentre con energía, con fuerza para volver a disfrutar del baloncesto. Nosotros debemos seguir, este es el grupo de los jugadores desde los cuales saldrán los 12 que jugarán el mundial tocando madera, si no hay problemas físicos que no podemos solucionar desde el interior de este grupo de 16 que no podamos solucionar con los efectivos disponibles", señalaba el italiano.

"Alberto tiene que hacer mirar si tuviésemos que pedirle algo que no entra dentro de sus cuerdas, cometeríamos un error gravísimo. Alberto tiene que hacer lo que sabe hacer muy bien. Puede que tenga igual algún minuto más, puede que sí, pero repito, puede ser un tema de más presencia en campo, no tanto de que tenga que hacer cosas diferentes respecto a las que sabe hacer ahora", respondía el mejor entrenador de la historia del Unicaja sobre el papel del base malagueño en la selección tras la baja de Ricky.

"La actitud es buena, estamos intentando entender cuánto esfuerzo y cuánta energía tenemos que poner en nuestro juego para ser competitivos, si no seremos un equipo muy vulgar, si no estamos en el octavo o séptimo puesto, donde están poniéndonos todos todas las casas de apuesta, no, sí, nos haremos capaz de hacer ese plus de que muchas veces no, casi siempre, hemos conseguido, pero que no va a poder contable y que cada vez es más difícil hacer. Entonces, seremos un equipo normalito porque a nivel de talento somos normalitos", proseguía Scariolo, que no quería darle mucha trascendencia a los partidos del próximo fin de semana ante Eslovenia y Estados Unidos: "Los amistosos nunca son pruebas a nivel de resultados. Son momentos de competición en los que juegas en este caso con equipos de primer nivel".

Acerca de cómo reconstruir al equipo sin Ricky, Scariolo decía que "no tenemos mucho margen para hacer nada más que tener confianza en los jugadores están. Hemos anticipado la incorporación de Núñez. No es tanto una cuestión de rol, sino de acciones. Tenemos que generar. Tenemos un déficit de manejo evidente y tenemos que buscar fórmulas para generar ventajas y sobre todo tenemos que subir un nivel más nuestra capacidad defensiva de generar pérdidas y forzar errores para poder aprovechar el campo abierto. Más aún no hay secretos, no hay fórmulas mágicas. Hay sencillamente que tener claro que es una situación de gran emergencia muy complicada y que el camino pasa por hacer al realmente cerca del cien por cien, lo que está en nuestras manos".