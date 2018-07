España se gusta en Málaga (80-60)

España lacró en Málaga una excepcional primera fase de clasificación para el Mundial. En el Carpena compareció el mismo equipo ejemplar que ha colocado a la selección a las puertas de China. Intensidad, solidaridad y, no hay que olvidarlo, buen baloncesto. Un equipo que no es el mejor posible pero que ha ofrecido en cada encuentro de esta clasificación una lección de dignidad. Bielorrusia fue la última víctima en este camino.

No hubo una gran entrada en el Carpena, sólo 6.123 personas, pero sí un ambiente animoso. La competencia del fútbol es imbatible y que coincida un partido de España en un Mundial con prórroga y penaltis perjudicó. Un domingo 1 de julio hay más alternativas de ocio, pero no hubo sensación de que el Carpena estuviera desangelado. Los decibelios aumentaron cuando Alberto Díaz metía una canasta. Tuvo minutaje de segundo base el malagueño, que la próxima temporada debe ser una pieza importante para Scariolo (o quien esté si decide irse y no puede compatibilizar) en la segunda parte de esta clasificación. Las plazas para China estarán caras, pero siempre supera retos. Fran Vázquez se sumó también a la fiesta y recibió los parabienes del público.

El desarrollo del partido no tuvo demasiada historia. Se peleó el primer cuarto, con algún momento de Bielorrusia bueno, pero desde el 19-15 de los primeros 10 minutos ya no hubo alternancia en el marcador. La capacidad atlética de este equipo ha aumentado con Juanch Hernangómez y Alberto Abalde. Y hay un núcleo interesante de menores de 25 años, con Fernández, Paulí, Saiz, Vicedo y el propio Alberto que empujan y que levantan la mano para relevo de jugadores de coro en la selección. Al descanso se llegó con 38-28 y la diferencia fue creciendo conforme pasaban los minutos. Reparto de protagonismo, debut de Darío Brizuela y fiesta completa.

Ficha Técnica

España 80: Colom 6, Fernández 10, Abalde 0, Hernangómez 11 y Vázquez 9 -quinteto inicial-. Beirán 6, Brizuela 2, Saiz 6, Díaz 8, Vicedo 8, Paulí 10 y Yusta 4.

Bielorrusia 60: Saddler 18, Semaniuk 4, Liutych 10, Meshcharakou 0 y Kudrautsau 9 -quinteto inicial. Beliankou 0, Salash 3, Sitnik 0, Paliashchuk 3, Parakhouski 10 y Trastsineski 3.

Árbitros: Obradovic (Bosnia), Calik (Polonia) y Vovk (Croacia).

Incidencias: Partido disputado en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena ante 6.123 espectadores. Encuentro correspondiente a la sexta jornada de la fase de clasificación para el Mundial de China'19.