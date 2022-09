Sergio Scariolo: "Alberto Díaz es una clase de persona especial"

Alberto Díaz es uno de los nombres propios del Eurobásket. Más allá de que en Málaga se le esté siguiendo de manera especial (hacía nueve años que un malagueño no jugaba un gran campeonato con la selección, desde Germán Gabriel en 2013), su nombre resuena a nivel nacional e internacional. Se multiplican los comentarios sobre su labor y su importancia en el equipo pese a haber entrado a última hora en él por la lesión de Llull. Aunque ya lo estaba haciendo muy bien antes, hay un punto de inflexión con Turquía, la jugada en la que fuerza la quinta falta de Sengun y en la que provoca la pérdida de Larkin. Desde ahí, Domas Sabonis, Bradzeikis y varios finlandeses han padecido los rigores de su defensa. El +/- con él en pista es el mejor de la selección (+6.9, sólo por detrás de Juancho y Rudy).

Sergio Scariolo es cuestionado frecuentemente por la figura del jugador malagueño durante este Eurobásket. "Llevo años conociéndolo, entrenándolo y sé que es una clase de persona especial", decía el seleccionador tras la victoria ante Finlandia, en la que fue clave de nuevo: "Aunque estaba con su equipo lo hemos podido llamar y lo hemos encontrado recuperado físicamente. Ni había terminado la primera frase cuando lo llamamos y no me dejó acabar para decirme que adónde tenía que ir. Lo que la gente piensa fuera de este equipo, de que un jugador puede decir "no, ya me has descartado antes" no tiene nada que ver con los valores de este grupo. Los que estuvieron en las ventanas FIBA pelean, luchan y ganan en las ventanas FIBA. Y, si siguen en el campeonato como muchos de ellos, bien. De lo contrario, volverán a las ventanas FIBA con mucha motivación, con ganas, con garra, con ilusión. Porque se sienten parte de un gran equipo".

Acerca de su rendimiento, a Scariolo no le sorprende la defensa, sí un tanto la personalidad para meter tiros claves. "En el caso específico de Alberto, la convicción la tenía de que podía llevar a cabo un rol defensivo extraordinario, por supuesto. Me está sorprendiendo también porque esa confianza la está devolviendo sobradamente metiendo tiros importantes y a partir de ahí tenemos ese arma extra", especificaba.

"En este mundo, si no has tenido presencia en la Euroliga o en la Selección igual te conocen menos", reflexionaba en una entrevista en AS antes de la semifinal contra Alemania: "Sé perfectamente lo que Alberto puede dar. Obviamente, necesita un espacio, una confianza y un reconocimiento de su rol. No tardé un segundo en llamarle cuando vi que podía dárselo. Y esa sensación de estar haciendo un gran trabajo para el equipo le da la confianza para meter un tiro importante de vez en cuando. Que también lo ha hecho en su trayectoria para convertirse en un jugador importante hasta ahora. Alberto es uno de esos que es parte de la Selección hace tiempo. Esta Selección ya no es de 12, este equipo es de 20, 25, 28, 30 jugadores en el que se entra, se sale, y casi todos han respondido cuando han tenido la oportunidad".

Este viernes tendrá su faena más difícil si cabe Alberto Díaz con la figura de Dennis Schröder, quizá el base más desequilibrante del torneo, que está liderando a Alemania, la anfitriona, en un torneo de mucho nivel en el que sólo perdió ante Eslovenia en la primera fase. Seguro que algo tiene pensado Sergio Scariolo con la defensa del malagueño.