Sergio Scariolo deja la NBA y entrenará al Virtus de Bolonia

Sergio Scariolo será el nuevo entrenador del Virtus de Bolonia. El seleccionador español y entrenador más laureado de la historia del Unicaja decidió dar por terminada su etapa como entrenador ayudante en la NBA tras un trienio en los Toronto Raptors, con un anillo incluido en su primera temporada. Ahora, se decide por regresar a su país, al histórico equipo boloñés, que hace unos días ganó tras 20 años el Scudetto con Sasha Djordjevic al comando. Pero se abre una nueva etapa en el club, que debe desembarcar a medio plazo en la Euroliga tras su etapa en la NBA. "Tengo claro que la NBA que no está en absoluto preparada para apostar por un entrenador europeo como primer entrenador. Parece que el entrenador europeo o el manager o el director deportivo europeo tenga un techo. Con mucho respeto y consideración, pero hay un punto en el que a partir de ahí como si no fuera cosa nuestra. Lo tienes que aceptar o dejar de aceptar, pero pelearte con ello no tiene mucho sentido", decía el técnico afincado en Marbella.

Será presentado el próximo martes Scariolo en Bolonia, ciudad en la que ya entrenó en la década de los 90, pero en el gran rival ciudadano el Fortitudo, que ahora, paradójicamente, será dirigido por Jasmin Repesa, otro ex entrenador cajista. El respaldo de Segafredo hace el proyecto sólido y con la ambición de instalarse en la Euroliga a no mucho tardar tras un paréntesis de más de una década. De momento, la próxima temporada, en principio, jugará la Eurocup, pero con proyección clara de subir.

Mañana ofrecerá Scariolo la lista de la selección española para los Juegos de Tokio, los jugadores que empezarán a trabajar.