Scariolo: "Si uno se queda siempre pendiente de lo que fue nunca va a mejorar lo que es"

Sergio Scariolo, seleccionador español y el entrenador más laureado del Unicaja, está por Málaga, aunque en movimiento constante, trabajando en la planificación para los Juegos Olímpicos. Este fin de semana se celebra un prestigioso campus que cumple ya su 13ª edición en Marbella que lleva el nombre de su padre, Cesare. El 8 de julio, España jugará en el Carpena ante Francia. Scariolo estuvo en Deportes Cope Málaga y dejó reflexiones interesantes sobre el baloncesto en general y sobre el Unicaja en particular.

"Con ilusión para empezar esta evento tan importante para los entrenadores, es una oportunidad muy buena, es la primera edición con un tipo diferente, mucho más internacional, con un entrenador NBA y otro de Euroliga. El agradecimiento hacia la Marca Marbella por el apoyo que nos han dado, que nos permite llevar a cabo esta nueva fórmula", explicaba sobre esta actividad Scariolo, que habla despúes de un ejercicio complicado con los Toronto Raptors: "Una temporada rarísima, con cambio de ciudad, a adaptarse en dos semanas en otra ciudad [de Toronto a Tampa Bay], con un impacto muy duro del Covid en el mejor momento e íbamos cuartos en el Este. Podíamos haber enganchado el play off, pero la voluntad general, sobre todo del front office, miraba más hacia el draft y poder pescar a algún jugador de gran nivel con una elección inusualmente buena para un equipo que siempre ha estado en play off en los últimos años".

Pudo dirigir, debido a un brote de Covid-19, su primer partido como entrenador jefe en la NBA: "Ha sido divertido, siempre y cuando me olvidara de las circunstancias, de que Nick Nurse estaba con Covid-19 y con muchos de mis compañeros sin poder ayudarme in situ. Sumas cosas, una experiencia, vas creciendo, vas probando nuevas emociones. Tengo claro que la NBA que no está en absoluto preparada para apostar por un entrenador europeo como primer entrenador. Parece que el entrenador europeo o el manager o el director deportivo europeo tenga un techo. Con mucho respeto y consideración, pero hay un punto en el que a partir de ahí como si no fuera cosa nuestra. Lo tienes que aceptar o dejar de aceptar, pero pelearte con ello no tiene mucho sentido. Leí los números de la pasada madrugada Kevin Durant, tiene una clase y dimensión increíble. Haber jugado contra él y entrenado contra él ha sido una experiencia de las más bonitas en estos tres años de NBA".

"Esperemos que no estropee", bromeaba Scariolo sobre el nivel que ha mostrado Pau Gasol en este tramo final de temporada: "Ha ido creciendo, se le ha visto más suelto. Me confirma que las sensaciones del pie son buenas. Es una buena noticia. En unos pocos días veremos la lista, tenemos una reunión importante con todos los entrenadores hoy y hay que decidir".

Acerca de las opciones de algún jugador del Unicaja, caso de Darío Brizuela, para ser citado para Tokio, Scariolo decía que "puede haber alguna opción, tenemos que examinar las disponibilidades y situación de cada uno de los seleccionables. Si uno ha estado en una ventana siempre tiene derecho, incluso si no ha estado por estar en la Euroliga, a que puede estar. Vamos a ver todos los roles, qué tenemos y necesitamos. Vamos a hacerlo de forma exhaustiva dentro de poquísimo tiempo en la Federación".

Desde la distancia, Scariolo no quería ahondar sin información de primera mano sobre la decisión del Unicaja de cambiar de Eurocup a BCL, aunque dejaba ideas interesantes. "En los últimos tres meses me falta muchísima información, sólo vi algún partido puntual, no puedo juzgar ni opinar sobre decisiones internas. Se dice que ha habido marejada a nivel directivo como para no imaginar que esta decisión también tenga que ver con una reestructuración y un cambio general que se quiere dar de la gestión. Honestamente, no me siento capacitado para opinar", razonaba Scariolo, que respondía cuando era cuestionado por lo lejos que estaba el club de sus mejores días: "Qué más da lo que se fue, lo que se cuenta es lo que es. Si uno se queda siempre pendiente de lo que fue nunca va a mejorar lo que se es. Hay que mirar al futuro, a cómo volver a crecer, consolidar y crecer. La mirada hacia atrás no ayuda para nada".

"He estado contento con Francis y Rubén. Sólo puedo hablar de mis experiencias con ellos, son muy interesantes para el futuro. Las razones por las que después funcionan o no son muy propias de un jugador y del club y no es correcto meterse en profundidad. Son de un nivel ACB y con el tiempo posiblemente de buen nivel ACB. Tienen cualidades que pueden ser muy aprovechables", explicaba Scariolo sobre los dos jugadores malagueños que estuvieron en las últimas ventanas y con los que hubo alguna duda sobre si continuar o no en la entidad. Finalmente, tendrán cabida, salvo otro cambio de opinión.

Por último, Scariolo se refirió a la situación de su hijo Alessandro, canterano durante cinco años en Los Guindos, en la NCAA. Esta temporada jugó en Ouachita. "Es otro mundo, otra situación, otro baloncesto, ha ido de menos a más. Ha tenido sus altibajos, momentos buenos y malos. Ha mejorado, desde luego. Es evidente. Técnica y físicamente y le han confirmado la beca completa, apuestan por él. Como en todas las cosas, empiezas siendo rookie, sumas experiencia y puede tener más nivel. Ha jugado 15 minutos y a ver si sigue creciendo, a ver si pueden divertirse con la sub 20. Cancelaron el Campeonato de Europa y harán un torneo alternativo. Hace su camino. Estamos más esperados. Ha cogido la línea y yo lo veo cada vez más desde lejos", cerraba el Hijo Adoptivo del Málaga.