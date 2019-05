Sergio Scariolo, espectador de lujo de 'The Shot'

Emociones fuertes para Sergio Scariolo en su temporada como miembro del cuerpo técnico de Toronto Raptors. El seleccionador español y entrenador más laureado de la historia del Unicaja asistió en primera fila al histórico tiro de Kawhi Leonard que le dio al equipo canadiense la clasificación para la final de la Conferecencia Este por primera vez para franquicia.

La imagen está dando la vuelta al mundo. Un tiro a pocas décimas sobre la bocina de Kawhi Leonard que queda muerto en el aro y, tras cuatro toques en el hierro, acaba entrando. Las imágenes con las caras del banquillo de los Raptors y de los jugadores de los Sixers, rival derrotado, en el tiro de cámara son curiosas y denotan la excitación e incertidumbre del momento.

Y ahí aparece Sergio Scariolo, con un gesto más tranquilo, muy cerca, a un par de metros, desde donde Leonard se ha levantado para anotar la canasta. Observador de lujo de una canasta con historia. Es la primera vez que un séptimo partido de un play off de la NBA se decide con una cesta en el último segundo. Tan dados a definiciones precisas, en EEUU ya se le ha bautizado como "The Shot", el tiro.

So proud of this Team, and so happy to make it to my first NBA Eastern Conference Finals!!!Back to work now...😉💪🏻 pic.twitter.com/SRZnGm0knJ