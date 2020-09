Siga en directo el Unicaja - Barcelona

Tercer Cuarto

Tiempo muerto, habla Scariolo en Vamos: "Del baloncesto no se desconecta nunca, a lo mejor del trabajo. Son buenos equipos, cerca de casa, con jugadores que me interesan personalmente, no se puede dejar pasar esto. Estoy contento de ver a Abrines recuperado, con confianza, a este nivel, con buen tono defensivo. Oriola está siendo importante en la recuperación de su equipo. Muchos de Unicaja han hecho cosas buenas, los puntos de Brizuela, también Guerrero, Alonso o Alberto, han hecho cositas".

2:46 Thompson no anota un intento de alliehoop, falla DAvies en el otro aro, corre el Unicaja y Francis ÇAlonso recibe falta de Oriola cuando tiraba un triple. Serán tres tiros

4:10 Mirotic adelanta al Barcelona por primera vez en el choque. El Unicaja busca volver al partido ante la reacción del Barcelona (45-47)

5:05 Tapón de Thompson a Oriola y contraataque del Unicaja que frena el Barcelona. Pasos de Bouteille y balón culé de nuevo.

6:10 Canasta de Gerun, la defensa del Barcelona es más férrea y el ritmo alegre del partido se ha truncado (45-41)

7:28 Triple de Mirotic que aprieta el partido. Abromaitis no llegó a defender el tiro bien (43-39)

9:44 Bien Abrines bajo el tablero. Suma 12 puntos. (41-34)

9:14 Mekel, canasta y adicional que anota el israelí. (41-32)

Descanso

Luis Casimiro ha hablado en Vamos durante el descanso: "En el momento que perdamos la intensidad, el Barcelona tiene mucha calidad. Abrines en este caso le s ha devuelto al partido"

Abrines ha hablado antes de irse al vestuario: "Jugamos fuera de casa, es un gran equipo, hemos dejado anotar muchos tiros fáciles. Hay que defender más fuerte, sabemos lo que tenemos que hacer para ganar el partido"

Segundo cuarto

Brizuela se jugó la última posesión y no anotó llegó el descanso (38-32)

59.0 Abrines roba un mal pase de Abromaitis y anota al contragolpe (38-32)

1:16 Abrines, gran triple el suyo. Tiempo muerto de nuevo (38-30)

2:01 Brizuela volvió a anotar, esta vez a tablero. Está en racha, pero hay tiempo muerto (38-25)

2:40 Triple de Brizuela que no se lo pensó al recoger un rebote punteado por Bouteille (36-25)

2:54 Otra buena defensa del Unicaja que recupera la posesión hay tiempo muerto el parcial en el segundo cuarto es de 12-9

3:50 Canasta de Oriola (33-25)

4:14 Bomba y canasta de Mekel (33-23)

4:53 Bien Gerun bajo el tablero, anota con asistencia de Mekel (31-23)

5:05 Responde Heurtelle con otro triple (29-23)

5:27 Triple de Brizuela (29-20)

5:43 Waczymski saca la falta en ataque de Mirotic, los catalanes no están nada cómodos (26-20)

6:04 Thompson falla el tiro

6:40 Francis Alonso provocó la falta en ataque de Hanga y frenó el contragolpe del Barcelona, antes robó una pelota (26-20)

8:09 Thompson anota sobre la bocina, el Unicaja se enfrenta a una defensa ruda del Barcelona (25-18)

8:50 Tapón de Rubén Guerrero, ahora corre el Unicaja

9:00 Alberto Díaz, canasta sobre la bocina. (23-18)

Primer cuarto

Acaba el primer cuarto con 21-16. El Unicaja comanda el partido y el Barcelona no está cómodo en ninguna canasta. Jasikevicius quiere frenar el lanzamiento exterior andaluz

48.0 !Thompson, vaya triple! (21-16)

1:16 Segundo tapón de Thompson, este a Oriola, recuperan los andaluces, antes anotó Bouteille (18-14)

1:46 Davies para Oriola, canasta (16-14)

2:06 Bouteille, triple. antes defendió bien Thompson a Davies. (16-12)

Tiempo muerto, Sergio Scariolo está en la grada

3:12 Día lanza un triple lejísimos a la desesperada porque se acababa la posesión, buena defensa del Barcelona que quiere empezar a controlar el partido (13-12) Falta de Guerrero

3:37 Falta sobre Abrines que tiene dos tiros libres, entra Francis Alonso en el partido, debuta en el Martín Carpena de manera oficial. Anotó los dos Abrines (13-12).

4:12 Ataca el Unicaja después de un triple de Mirotic (13-10)

4:47 Triple de Abromaitis, que hace falta justo después sobre Mirotic. (13-7)

5:30 Triple de Abrines, el Barcelona movió muy bien la pelota en un ataque rápido. (10-7)

5:53 Canastón de Brizuela en la bombilla, defendido por dos, paso atrás y dentro (10-4)

6:27: Brizuela erra un triple y no aprovecha otra pérdida del Barcelona, antes anotó Mekel (8-4)

7:24 Tercera pérdida del Barcelona, Bouteille falló el triple que intentó y respondió Pustovyi con canasta. (6-4)

7:56 Bomba de Brizuela que no entra, pero Abromaitis consigue el rebote y anota (6-2)

9:21 Gerun anota la primera canasta, en el contragolpe anterior, Bouteille se ha llevado un gran gorro de Pustovyi (2-0)

9:50: Primera posesión para el Barcelona que viste de rosa, ha perdido la pelota y contragolpea el Unicaja.

Quinteto del Unicaja: Mekel, Brizuela, Bouteille, Abromaitis, Gerun.

Quinteto del Barcelona: Calathes, Bolmaro, Abrines, Mirotic y Pustovyi.

21:42: Así está el Martín Carpena sin su afición: Galería de fotos.

21:34: Jasikevicius en Vamos: "El partido de Brugos lo hemos hecho muy bien, hemos tenido poco tiempo para trabajar, tenemos que hacer las cosas mucho mejor aquí si queremos ganar. Es un equipo el Unicaja que tiene muchísimos puntos, bases que pueden jugar con balón, tomar muchas decisiones, es la ACB y aquí es difícil en cada partido".

21:33 Casimiro en Vamos: "Mucha ilusión por estar en casa, aunque no esté el público se notará. Tenemos la ilusión de hacerlo bien. No sé quien tiene más de baja más allá de Claver. Es un gran equipo, muy largo de plantilla, es un equipo de Euroliga, lo veo bien, está coordinado, habrá que hacer un buen trabajo para poder ganar".

Este es un buen momento para leer la previa del partido: Un regreso entre tinieblas.

20:52: Los equipos calientan en un pabellón vacío que vuelve a disfrutar del baloncesto. Impresiona la falta de intendencia y que nadie se prepara para que nadie venga. Es el primer partido oficial en el pabellón malagueño desde la crisis del coronavirus.