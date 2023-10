Sima, motivado: "Intentaremos competir por todos los títulos de nuevo"

Unicaja no ha comenzado la temporada de la mejor manera posible, ya que se encuentra en una pequeña racha de dos derrotas consecutivas. Debido a esto, Yankuba Sima pasó por los micrófonos para tranquilizar un poco a los aficionados.

Pese a que esa fuese su intención, se mostró muy sincero."Físicamente, todavía nos estamos poniendo a tono. Tanto yo como David hemos estado fuera toda la pretemporada y ya esta semana me servirá para coger ritmo. En cuanto a la lesión del gemelo, ya estoy bien. No tengo ningún tipo de dolor en el gemelo. Es cuestión de coger ritmo", comentó.

Tras esto, habló sobre su llegada a Unicaja: "Yo sabía muy bien a qué equipo venía. Pasaban por una época que no estaban en un buen momento y cuando llegué vi la química que había en el equipo. No me esperaba que hubiese tan buena dinámica. Una vez entras en el vestuario, puedes ver el compañerismo que hay tanto por parte de los nacionales como de los extranjeros. Con la afición hubo una conexión muy fuerte desde el principio, uno de los factores por los que tuvimos éxito la temporada pasada". "Lo especial fue el día a día, compartir momentos tanto fuera como dentro de la cancha con mis compañeros. Este año intentaremos competir por todos los títulos de nuevo", añadió.

El interior habló sobre el comienzo de temporada: "Está claro que nos gustaría haber empezado de otra manera, creo que todos los equipos pasan por momentos. Al final hemos sufrido las consecuencias de tener a varios jugadores en el Mundial, David y yo lesionados sin disputar la pretemporada y ahora tenemos que coger ritmo de competición. Sabemos que estamos lejos de nuestra mejor versión, nos queda mucho por mejorar. La temporada es muy larga, así que no podemos ponernos tristes cuando perdemos dos partidos seguidos, y tampoco, al contrario".

Prosiguió con la autocrítica con el partido contra Zaragoza: "No estuvimos a la altura, no jugamos a lo que sabemos, perdimos nuestra identidad. Estuvimos blandos en defensa, especialmente yo. La derrota nos valió para aprender y para saber que tenemos que estar listos, tanto fuera como en casa. Esta liga sabemos que es una de las más complicadas, los equipos se han reforzado mucho y bien. En el partido ante Valencia creo que hicimos un mejor papel, pero hubo detalles que decidieron el encuentro, sobre todo al final del tercer cuarto. Tuvimos muchos errores no forzados y eso fue lo que decantó la victoria de Valencia. Sabemos qué errores tenemos y en qué mejorar para llegar al nivel que debemos tener".

Tras esto, habló sobre su relación con el entrenador. "Todos sabemos lo intenso y exigente que es Ibon Navarro. Está claro que él nos hace saber en qué debemos mejorar para darle la vuelta a este mal inicio. Creo que todo es un proceso, después de estar todo el verano parado y no poder hacer pretemporada, pues influye. Tenemos que volver a encontrar nuestra identidad y con el tiempo conseguiremos estar al nivel de la temporada pasada", comentó.

Posteriormente, comentó los objetivos para esta campaña: "A nivel grupal nos hemos propuesto competir. Somos un equipo muy ambicioso y nos gustaría llegar a final de temporada con opciones de ganar títulos. Mis objetivos siempre han sido los mismos. El día a día, mejorar en todos los aspectos del juego y ayudar al equipo porque como mejor juegue el equipo, mejor también para mí".

Por último, habló sobre la finalización de su contrato al término del curso: "Estoy muy contento aquí, queda mucho para que llegue ese momento. Ahora solo pienso en la temporada y cuando llegue el momento hablaré con el club o con quien tenga que ser. Ahora no estoy preocupado en eso, pienso en el día a día para hacer una buena temporada y eso es lo importante"