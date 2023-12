Sito Alonso: "El Unicaja ha hecho un grandísimo partido; está en un modo aplastante"

Sito Alonso ensalzaba el buen partido del Unicaja en Murcia, difícil noche para un UCAM Murcia que quedó reducido por el bólido malagueño."Ha habido un protagonista claro en el partido que hay que destacar y admitir. Para mí Unicaja ha hecho un grandísimo partido, ha limitado nuestras opciones por diferentes razones, quizás no hemos podido preparar con la normalidad en la que estamos acostumbrados. Pero ellos se han encargado de limitarlas, sobre todo a nivel físico, contundencia en muchas acciones, pero sobre todo en momentos en situaciones de últimos segundos; eso no solo es contundente a nivel de marcador sino de mentalidad. En los primeros veinte minutos nos han quitado trece rebotes ofensivos, consiguiendo muchos puntos a partir de ellos. El equipo ha salido en el tercer cuarto con la determinación que hace habitualmente para remontar, ya desde el vestuario hubo unidad y énfasis y hacer las cosas mucho mejor. Pero Unicaja ha hecho una cosa que es muy difícil hacer aquí, que es cuando no estamos metiendo, anotando cinco o seis ataques seguidos, ellos han seguido metiendo. No bajar el marcador que lo hicieran más posible ha disminuido la creencia. Todos los partidos de la primera vuelta tengo el orgullo de ser el entrenador, ahora que no se frustren y traten de descansar con sus familias. El nivel individual nuestro no fue el que nos gustaría, y además ante un equipo que suma su undécima victoria seguida, que la verdad es aplastante cómo está desarrollando su juego. Nada más. El gran protagonista ha sido el Unicaja, que ha hecho mejor partido que el UCAM Murcia".

"Cuando el protagonista puede ser el trío arbitral, con la contundencia con la que ha jugado el Unicaja, desvalora el trabajo de su baloncesto. Me iría cabreado si fuera el Unicaja si los protagonistas hoy son los árbitros. Me he quejado en algunas situaciones, algo normal. El tema es valorar el trabajo que ha hecho otro equipo, que no es fácil batir. Nos ha enseñado que sin el camino del físico, es difícil. Han estado contundentes y nos ha costado reaccionar con la normalidad habitual. Hay una puerta atrás de Kalinoski clara, que defiendes bien y te despistas. Si los aficionados se quejan del arbitraje por algo será, pero como entrenador tengo que admitir que Unicaja no nos ha dejado jugar al nivel habitual. Y cuando juguemos contra ellos, que ojalá sea lo antes posible, podamos competir de mejor manera", quitaba importancia a una actuación arbitral que por momentos generó desconcierto en el Palacio, pero con un marcador que siempre fue amplio

"Es una maravilla estar en la posición de jugar una Copa. Ha venido un equipo con unos objetivos diferentes a los nuestros, que quiere ganar la Copa, la BCL y asustar, con la dificultad que tiene, a los dos equipos de arriba que son Madrid y Barça. Pero el que va segundo es Unicaja y el que lleva once victorias seguidas es el Unicaja. No hablo a nivel de estructura y presupuesto. Frustrarse hoy no quita vernos en la quinta plaza, es fantástico. El objetivo es pasar esta semana con la familia, disfrutar de una quinta posición, que solo se ha visto una vez en los últimos tres años. A trabajar para intentar ganar al Obradoiro", decía Sito Alonso.