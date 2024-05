Sito Alonso en la cabeza del Unicaja

"Es difícil que juguemos con más ansiedad y menos cabeza que la que hemos jugado estos días". La frase de Ibon Navarro tras la segunda derrota resume bien lo que ha sucedido en estos dos primeros partidos de la semifinal de la ACB entre el UCAM Murcia y el Unicaja. Sito Alonso y sus jugadores se han metido en la cabeza de los cajistas y de ahí no salen, eso está enajenando al campeón de la liga regular. Se ven actitudes de crispación en la plantilla cajista que no se han contemplado en estas dos temporadas. Alguna discusión, algún gesto despectivo... No es sólo el baloncesto, que también y el baño está siendo importante, es el aspecto mental, que obviamente no se puede desligar del juego en sí.

El paso de la eliminatoria lo marcan el técnico universitario y sus hombres, que están en un estado de confianza pletórico. Parece como si las cuatro derrotas anteriores en semifinales de Supercopa y BCL y la liga regular le hubieran preparado para abordar esta eliminatoria, hubieran programado al UCAM para contener fortalezas y atacar debilidades de un Unicaja que sólo una vez perdió esta temporada dos partidos seguidos. Fue en ese difícil arranque de temporada en octubre, cuando enlazó tres derrotas y desde ahí inició la mejor racha de su historia en la ACB.

Sito Alonso vivía, con 30 años, como ayudante de Aíto García Reneses aquella eliminatoria de semifinales de ACB recordada entre el Unicaja y el Joventut en 2006. Fue durísima y, de facto, ahí ganó la liga el equipo de Sergio Scariolo. A Sito (48 años ahora) se le proyectaba ya como un técnico de mucho futuro. Su carrera ha sido élite en la ACB, ha dirigido al Baskonia y al Barcelona, pero quizá se aguardaba algo más. El año pasado, cuando el Unicaja ganó con bastante autoridad los cuartos de la BCL allí, por declaraciones y por percepción parecía que su ciclo en el UCAM había acabado. Pero no, ya se ve, ha sacado la mejor versión y está haciendo historia con el club pimentonero, al que ha llevado a pisar por primera vez semifinales de Copa y Liga. Le tiene con tres match balls de jugar una final. A veces ha tenido perfomances en el banquillo poco edificantes. En esta eliminatoria está mostrando el equilibrio adecuado entre su particular personalidad a la que no puede renunciar, pero confiriendo un poso y una tranquilidad a sus jugadores que en otros momentos no exhibió.

"Creo que los entrenadores somos conscientes de que toda la táctica que hagas… si no hay creencia o mentalidad, no somos nadie. Los jugadores tienen que tener creencia en lo que hacen. Así pueden hacer que una táctica pobre sea excelente o, a veces, una táctica excelente convertirla en pobre si no se cree", razonaba Sito Alonso tras la segunda victorias. Sea por táctica o por convicción, el UCAM está gobernando la eliminatoria con puño de hierro, ha marchado más de 75 minutos de 80 por arriba en el marcador. El baloncesto desplegado ha sido de alto nivel en las dos canastas, es como si le hubiera robado las propiedades al Unicaja, que se ha quedado sin energía y sin ideas.

Ahora cambia el escenario. Aunque el técnico universitario se quitaba toda presión ("presión es luchar por no bajar a LEB, como cuando llegué"), el UCAM pasa a tener el saque y jugar en casa para rematar la eliminatoria. Y ese paso no es sencillo de conseguir.