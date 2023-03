Sito Alonso ya juega el Unicaja-UCAM

La eliminatoria entre el Unicaja y el UCAM Murcia de la Basketball Champions League comienza el próximo 4 de abril, Martes Santo, en el Martín Carpena, pero ya se está jugando. En la víspera del partido ante el Granada, Sito Alonso, entrenador pimentonero, se refirió varias veces a una expresión que utilizó antes del sorteo Ibon Navarro para expresar su preferencia de que no hubiera enfrente un equipo español. "Prefiero que no sea un equipo español. Nos conocemos demasiado y esto es una gran ventaja para el equipo con menor nivel. Cualquiera que venga va a ser bienvenido", decía el técnico del Unicaja.

Parece que la expresión de menor nivel no le sentó bien al entrenador del UCAM, que la reiteró e incluso leyó textualmente lo que había dicho Ibon. "Cualquiera de los tres equipos eran muy complicado. El Jerusalén, además del viaje, es un equipazo. El Bonn va primero en la Liga alemana y está haciendo una Champions increíble y el Unicaja ya sabemos el trabajo que está haciendo. Me voy a remitir a las palabras que dijo Ibon hace unos días antes del sorteo", decía antes de leer las declaraciones: "Nos conocemos demasiado y esto es una ventaja para el equipo de menor nivel".

"Tenemos que aferrarnos a eso, sabe que a los equipos españoles nos ha tocado a los cuatro juntos, es una forma de que no juguemos todos la Final Four y sabemos el nivel del Unicaja, campeón de Copa. Como él dice, somos un equipo de menor nivel, tenemos menos nivel, pero nosotros tenemos opciones", cerraba el entrenador rival, que desde el 4 de abril se enfrentará al Unicaja con un puesto en la Final Four como premio. En el último enfrentamiento entre los dos equipos en ACB venció hace un par de semanas el UCAM, que no era querido por el equipo malagueño.