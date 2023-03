Sito Alonso: "Con la afición podríamos tener hasta el 90 % de opciones de ganarle al Unicaja"

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, dejó claro que su equipo "no se rinde" y apeló al "espíritu de las grandes citas, a estar unidos y a defender lo que es" suyo pensando en el partido de este domingo ante el Unicaja de Málaga, vigente campeón de la Copa del Rey de baloncesto.

En rueda de prensa, reclamó el apoyo de la afición en un momento bajo del equipo, decimotercero en la liga Endesa, a tres triunfos de los puestos que dan derecho a disputar las eliminatorias por el título, tras los tres últimos choques ligueros perdidos en casa ante el Barcelona, el Baskonia y el Real Madrid.

"Se puede perder contra esos rivales en casa, pero cada partido es una oportunidad y tenemos que hacer un fichaje para el domingo, o mejor ocho, que son las peñas del club -Sufridores, Zona Pimentonera, Triple Doble, Sur 17, Tercer Cuarto, Fiebre Roja, Sadiel Rojas y Sito Alonso- y a ver si podemos poner en un problema al campeón de Copa, pues con ellos podríamos tener hasta el 90 % de opciones de ganarle", afirmó antes de recibir al quinto clasificado.

También se refirió a los reveses en la Endesa y en la Liga de Campeones de Europa ante el Joventut y tras dos prórroga contra el Darüssafaka Lassa turco, respectivamente: "Los jugadores quedaron tocados a nivel mental y físico, pero esperamos llegar en la mejor forma posible al domingo", declaró tras decir que "aunque puedes estar frustrado, esto hay que canalizarlo y el que se baja del barco es que no es del UCAM".

Salió públicamente en defensa del base estadounidense Travis Trice, discutido por su rendimiento intermitente, y de su paisano, el ala pívot con pasaporte irlandés Ryan Luther, igualmente cuestionado "Debajo del traje en el partido de Estambul llevaba la camiseta de Travis porque es importante defender a los nuestros y que sientan ese respaldo. Me hubiera encantado que metiera el último triple, quitarme la camisa y montar allí una increíble por quien falló el tiro, pero antes nos tuvo enganchados", reveló.

"Travis me recuerda a Askia Booker, quien no rindió al nivel esperado durante sus primeros meses en Murcia y había dudas en torno a él, pero le dimos confianza y nos salvó del descenso, algo que hizo junto a sus compañeros, aunque sin él hubiese sido imposible, y fue así porque se sintió arropado. No voy a abandonar uno de los míos nunca y además no puedes fichar a un jugador y renunciar a lo que es y digo lo mismo con respecto a Ryan, de quien no tengo ninguna duda y estoy convencido de que dará mucho más estando ayudado desde dentro", dijo.