Sito Alonso: "Si nos relajamos ahora, el Unicaja nos va a pasar por encima"

Satisfecho lógicamente Sito Alonso con la victoria del UCAM Murcia en el Carpena, además con un plan de partido sorprendente, móvil y controlando el ritmo de un partido que bloqueó casi siempre al Unicaja. El estado mental y la inercia en cuanto a moral, tras ganar en Valencia Basket en La Fonteta el pasado domingo, por encima que esa posible fatiga tras los cuartos de final. Una demostración de carácter. "Una gran satisfacción de empezar de esta forma la serie, con una victoria complicada. Nos ha venido bien seguir jugando tras hacerlo en Valencia. Pensar en que estamos cansados no lo podíamos hacer. Tratamos de no dejarles jugar como nos han hecho daño, corriendo y que los primeros segundos fuesen vertiginosos. Lo conseguimos por el control del rebote y por las pérdidas, hicimos 22 la otra vez. Tuvimos la fortuna de aguantar cuando se pusieron cuatro arriba, también tuvimos acierto para anotar cuando debíamos. La presión es diferente con respecto al equipo que juga en casa. Descansar, preparar el segundo partido para intentar ganarles por segunda vez y a tratar de repetirlo el jueves", decía el héroe de la noche Sito Alonso.

"Dije una vez hace semanas que los problemas durante el año, con Simon, al principio, nos vino bien para aprender a jugar con él. Marko vino fuera de forma y tuvimos que esperarles. Sakho, en su momento, y Moussa nos ayudaron mucho. Cuando faltó Lude también. El equipo ha ido cogiendo empaque. Hemos ido sufriendo contra el Unicaja, a veces no tuvimos opciones de ganar. Eso no ha pasado hoy. Pudimos aprovecharlo y ganar, aprovechando nuestra opción. No me sorprende la respuesta del equipo porque ya los he visto así muchas veces", hablaba de ese alma de los universitarios, y una tendencia muy positiva lejos de Murcia en el play off. "Al equipo se le da bien los partidos fuera de casa, pues sí. Teníamos muchas ganas. Nos quitaron una final de Champions, luego la ganaron. Nos han dado palos en casa que nadie lo ha hecho. Teníamos ganas de jugar esta serie, pero esto es solo un 0-1. Tenemos dos partidos en el Palacio y eso es una maravilla. Estamos contentos y esto no nos lo quita nadie". Espera una reacción del Unicaja para el jueves. "Son muy difíciles. Juegan bien, como en Belgrado, los pones contra las cuerdas, y vuelven. Confían en ellos mismos. Tenemos que prepararnos muy bien. Esto no ha acabado. Ya que estamos en semifinales, hay que tener una ambición tremenda".

"Moussa tenia unos problemas, asustado cuando un jugador se le cae en la rodilla, piensas que es algo más. Se ha encontrado mejor. Conociéndole, va a jugar seguro. En la solidez mental, con los arreones, es sorprendente, porque aguantar esto es muy difícil porque la presión del Carpena es magnífica. Vamos a ver si podemos aguantar, porque seguro que tendrán muchas ganas de competir el jueves. Vamos a ver si lo hacemos. Creo que la mejor manera, siendo de UCAM Murcia, es disfrutar. Si vienen 100, que sean 150. Disfrutar y ser feliz con lo que está haciendo, representando a la región muy bien. Queda mucho. Si nos relajamos, no vamos a tener ninguna opción. Unicaja ha ido superando adversidades. La gente, disfrutar", comparecencia feliz, pero es solo el primer asalto.