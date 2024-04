Sito Alonso empieza a jugar la semifinal: "El Unicaja es favorito, es una perogrullada"

A pocas horas de que los equipos confluyan en Belgrado, que ya espera a los participantes de la Final Four, Sito Alonso comienza esa partida de ajedrez que durará hasta el viernes (21:00 horas), batalla dialéctica donde también se juegan los partidos, una semifinal entre UCAM Murcia y el Unicaja que empieza a otear en el Belgrado Arena. "El Unicaja es favorito, es una perogrullada. Pero no solo favoritos, es que además tienen esta competición muy arraigada por lo que pasó el año pasado, en su casa ante un grandísimo equipo, que este año ha estado a punto de llegar a Final Four (Bonn). Es favorito. Se lo han ganado. Están haciendo un gran baloncesto. El otro día, que podían tener una pequeña fisura ante el Baskonia en el tercer cuarto, le quitan un partido trascendental para clasificarse para el play off, y además de una forma espectacular. Consiguieron la victoria de una forma colectiva, haciendo un baloncesto increíble. No hay que tener miedo a reconocerlo por nuestra parte. Son un equipo que merecen un respeto grandísimo por los demás, pero eso no significa que UCAM Murcia no tenga sus opciones para ganar. Eso sería mentir", explicaba Sito Alonso en Onda Regional, junto a otros medios murcianos.

"Mañana haremos el último entrenamiento en Murcia. Y luego ya emprenderemos el viaje. Hay unas normas que te hacen estar varios días antes, en este caso Belgrado. Habríamos ido el jueves en circunstancias normales. Las sesiones de fotos, estar con los equipos, entrenamientos allí. El disfrutar del evento también es importante para los jugadores. Y estamos bien. Estaríamos mejor si hubiésemos ganado al Barcelona, por supuesto, que era el objetivo que tenía en la mente. No ganarles no me ha sentado bien, pero hay que pasar página y pensar que el rival con el que nos vamos a enfrentar el viernes es mejor que el Barcelona, porque en la clasificación va por delante de ellos. Imagina el esfuerzo que hay que hacer para competir con ellos", insistía el técnico, que ya le daba el valor a estar en Belgrado. "Creo que el UCAM Murcia ha hecho historia repitiendo una Final Four. La BCL es una competición que ha evolucionado de una manera sorprendente. Recuerdo, aunque me cuesta, porque hace mucho tiempo ya, aquella primera Final Four del UCAM Murcia (2018), la viví como espectador. Y la verdad que la viví como un éxito magnífico. Ahora mismo, con el conocimiento más profundo tengo de la competición, con la cantidad de equipos que hay, muchos de ellos en evolución, pues le doy un mérito tremendo por supuesto. Lo que queremos es hacer el mejor papel posible, y el mejor papel posible es ganarla, pero antes hay que hacer muchas cosas antes. En eso estamos y con una ilusión tremenda para disputar esa semifinal ya".

Recordaba Sito Alonso los últimos precedente con el Unicaja, halagüeños desde la órbita malagueña, pero es un UCAM mejorado. "La ambición es como la que mostramos en un partido de ACB, pero multiplicada por un millón. Es la sensación que tengo en mente. Todavía queda una preparación, pero ya no hay que preparar tantas cosas específicas de un partido. Hay un conocimiento muy grande, pero no hemos tenido la capacidad de que el Unicaja hinque la rodilla con nosotros. En Supercopa estuvimos cerca, más lejos en nuestra casa", decía.