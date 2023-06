Stefan Markovic, ex del Unicaja, se retira

Se retira de uno de los mejores bases puros que pasó por Málaga, Stefan Markovic. El de Belgrado puso fin a su carrera en el quinto partido de la final de Serbia entre el Partizan y el Estrella Roja, que cayó del lado de Zeljko Obradovic y sus jugadores. A sus 35 años, tras 18 como profesional, el base de Belgrado decidió poner fin a una carrera en la que se sobrepuso a problemas físicos para extenderla. Formó parte del Unicaja entre las temporadas 2014 y 2016. Estuvo en la campaña 2014/15, la anterior a esta en la que el club consiguió la tercera posición en la Liga Endesa y en la que formó una dupla de muchas garantías con Jayson Granger, probablemente no igualada hasta la de este año con Kendrick Perry y Alberto Díaz.

Markovic jugó 91 partidos con la camiseta del Unicaja a las órdenes de Joan Plaza. En su segunda temporada tuvo problemas de lesiones y se perdió muchos partidos, aunque esos problemas favorecieron la explosión de Alberto Díaz, que empezó como tercer base y acabó convirtiéndose en el primero a final de temporada con su buen hacer. El resto es historia.

Surgido del Hemofarm Vrsac (club ante el que el Unicaja ganó su primer trofeo, la Copa Korac), Markovic después jugó en Benetton Trevisto, Valencia, Banvit, dos temporadas en Unicaja, Zenit San Petersburgo, Khimki, Virtus Bolonia y Estrella Roja. Con la selección de Serbia fue campeón del mundo sub 19 (2007) y después plata europea (2009), mundial (2014) y olímpica (2016), después de la cual se retiró de la selección para concentrarse en el baloncesto de clubes, con el que no dejó de ganar títulos tanto en Bolonia formando dúo con Teodosic como en el Estrella Roja, donde la última temporada coincidió con Nemanja Nedovic, otro ex cajista.