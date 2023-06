Supercopa ACB 2023: Unicaja, Real Madrid, Barcelona y un anfitrión

Una de las consecuencias de la gran temporada del Unicaja es que volverá a disputar la Supercopa de España gracias al título de Copa del Rey en Badalona, algo que no se hacía desde 2018 tras vencer en la Eurocup. La forma de clasificarse para la competición ha oscilado, antes se tenían en cuentan los resultados europeos para una de las plazas, pero ahora van el anfitrión y los campeones de Copa, Liga y Supercopa. En el caso de que haya repetición en algunos, la plaza corre para el segundo y tercer clasificado de la ACB. Es un criterio que cambió a partir de 2019. Así que está confirmado que Unicaja (campeón de Copa), Real Madrid (campeón de Supercopa) y Barcelona (como poco, segundo de ACB) serán tres de los equipos que intervendrán en la competición, que ya tiene fechas establecidas, concretamente el 16 y el 17 de septiembre.

Falta por dilucidar la sede. Murcia y Gran Canaria son las dos opciones principales ahora mismo para albergar la competición. Con las elecciones recientes autonómicas y locales se están formando los diferentes gobiernos y aún no se ha cerrado definitivamente, pero la ciudad pimentonera se postula para que el UCAM -sea el anfitrión. Se da la circunstancia de que Málaga será la sede de la Supercopa 2024, la siguiente, con lo que está garantizado el puesto para el Unicaja en ella. No está oficializado al no haberse dado a conocer la de 2023. También será el Martín Carpena la sede de la Copa del Rey 2024, así que serán tiempos de actividad, expectativas y mucha ilusión, siendo conscientes de la dificultad que supone ganar un título.

La pretemporada se completará también con el clásico Costa del Sol, que se trabaja para un equipo de Euroliga junto al Unicaja y al Madrid, y la Copa Andalucía, con lo que habría cinco partidos asegurados (seis si se llega a la final de la Supercopa). No se descarta cerrar algún encuentro más. Está previsto que el equipo empiece a trabajar el 14 de agosto (justo tras el torneo con EEUU y Eslovenia de España en el Carpena y en plena Feria), esta vez sin la premura de la temporada anterior con la fase previa de la BCL que ha hecho especialmente larga la temporada. Alberto Díaz, Darío Brizuela, Kendrick Perry y Melvin Ejim son los jugadores que pueden jugar el Mundial.