Cómo y dónde ver en TV el España-Australia de la Copa del Mundo FIBA sub 17 de Málaga

El Carpena abre sus puertas para un evento especial. Los ochos mejores equipos del Mundial sub 17, que hasta ahora se ha desarrollado en Alhaurín de la Torre y San Pedro de Alcántara, persiguen las medallas. Programa suculento de partidos. Empieza el Polonia-Lituania (13:00 horas) y sigue el Serbia-Estados Unidos (15:30 horas). La segunda sesión depara un Francia-Eslovenia (18:30) y el plato fuerte final (21:00), el España-Australia.

El evento merece la pena, las estrellas del futuro pasan por Málaga. No es una frase hecha. De las cinco ediciones anteriores del torneo ya se han consolidado en la élite varios puñados, hay decenas de jugadores en la NBA, la Euroliga, la BCL o la ACB. Y ahí está España, un equipo que se ve como una generación de elegidos desde que saltaron las alarmas en los programas de detección de la FEB, que empieza en edades sub 12 y sub 13, pero al que la pandemia había impedido competir oficialmente como grupo. Ha transmitido algo de agarrotamiento el equipo que dirige Javi Zamora, algo lógico, un grupo de chavales que se enfrenta a situaciones desconocidas aunque tengas un gran talento. Pero ha ido poco a poco soltándose tras el revés inicial ante Lituania, donde pagó el peaje, los nervios. Ante Canadá hubo ráfagas de un baloncesto espectacular, fresco y vibrante, las señas de identidad de un grupo con unas condiciones físicas y atléticas anormales en el baloncesto español.

Fecha y horario

El encuentro España-Australia de los cuarto de final de la Copa del Mundo sub 17 de Málaga se disputa este viernes 8 de julio a las 21:00 horas en el Palacio de los Deportes José María Martín Carpena a partir de las 21:00 horas

Cómo y dónde ver en TV

El encuentro se podrá ver a través de RTVE Play por streaming. Teledeporte lo retransmitirá en diferido a las 3:00. Todos los partidos del campeonato se podrán ver por el canal de YouTube de la FIBA.