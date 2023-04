Así juega el Telekom Baskets Bonn, rival del Unicaja en la Final Four de la BCL

Juanma Rodríguez, director deportivo del Unicaja, habló con mucho respeto del Bonn, equipo que ha sido referencia por su juego y resultados por mucho tiempo esta temporada en Europa. Tanto él como Ibon Navarro se ha referido a lo largo de la temporada al gran baloncesto practicado por el equipo que dirige Tuomas Iisalo.

"Cualquier rival que nos hubiera tocado hubiera sido muy complicado. Somos cuatro equipos que hemos hecho una liga regular, round of 16 y play off muy buenos. A Bonn es un equipo que hemos seguido mucho, de los pocos equipos que seguían invictos en la competición, liderando la Liga de Alemania con los equipos de Euroliga, como Bayern y Alba. Un equipo muy bien entrenado, un equipo largo, que domina un baloncesto agresivo, dinámico, será un rival durísimo, hay que estar preparados para jugar una Final Four, sabemos a lo que te enfrentas en un torneo así. Todavía queda mucho, esperemos llegar todos sanos, con todos disposición de Ibon. Más cerca del evento será más fácil hacer una valoración sobre cómo llegan los equipos", afirmaba en una primera valoración el directivo malagueño.

"Cualquier equipo es bueno, no sé exactamente quiénes tenemos los mejores números de victorias, pero ¿Y Tenerife no es buen equipo? Hay cuatro equipos de grandísimo nivel. Qué voy a decir de Tenerife, les conocéis muy bien. Jerusalén tiene un grandísimo entrenador que ha hecho un baloncesto muy atractivo. Y Bonn los números le delatan, excelente BCL y Liga de Alemania. Equipo largo, con un jugador muy bueno como TJ Shorts. Muchos americanos que son capaces de defender, anotar y rebotear. Juegan muy dinámicos, defienden duro... Insisto, será un equipo muy peligroso", señalaba Rodríguez.

"Tenemos tres partidos antes de llegar a la Final Four. El equipo está en muy buena línea, ha ganado muchos partidos, sabéis que no es fácil, ahora parece normal pero no lo es. Nos metimos en la Final Four y queremos jugar ante nuestra gente. Venimos de una semana que hemos ganado dos partidos fuera y le damos mucha normalidad a esos dos partidos de Lugo y Zaragoza, pero es muy difícil ganar fuera de casa, en canchas como esas. Nos gustaría seguir en esa línea, en algún momento tendremos que perder y tenemos que estar listos para jugar una gran competición como la Final Four de la BCL delante de nuestra gente".

"Es un aliciente increíble jugar en casa, pero hay presión"

"Jugar delante de los familiares, de mucha gente que conocemos, para todos es un aliciente increíble, ya lo hemos visto durante todo el año que aquí es muy difícil. Pero hay una presión, somos locales, es una Final Four. Hay unos componentes ahí que tendremos que manejar muy bien. Es un grupo experto, que sabe, como han manifestado muchas veces, el trabajo no está terminado. Ojalá podamos repetir lo de Badalona, pero va a ser muy complicado. Hay tres rivales muy bueno, empezando por el Bonn, al que respetamos muchísimo", señalaba Rodríguez, que pedía que "ojalá ganemos, pero levantar títulos no es fácil. Cuando juegas en Málaga, con la presión esa que hay de que no se ganó ningún título aquí. Vamos a tomarlo con naturalidad, todo el mundo hubiera firmado jugar en Málaga en vez de hacerlo en Jerusalén. Debemos disfrutar el público, el club. Esperemos que no nos afecte mucho. La incertidumbre que hubo antes de la decisión de la elección de la BCL ahora todos estamos encantados de que sea aquí y no haber ido a Jerusalén y Atenas. Debe ser un factor que nos ayude. Así tenemos que planteárnoslo".