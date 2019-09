Axel Toupane (Mulhouse, 1992) llegó al Unicaja por la desgraciada lesión de Dragan Milosavljevic. Viene con la medalla de bronce en el Mundial con Francia y este lunes habló por primera vez como jugador cajista. Transmitió ilusión por llegar al club malagueño tras dos temporadas en Euroliga, en Zalgiris y Olympiacos, después de pasar por la NBA. Buscaba Toupane estabilidad y protagonismo, con minutos en pista, y piensa que en el Unicaja puede tener ambas cosas.

"El club entró en contacto con mi agente, le expuso el proyecto que tenían. Me sonó genial y rápidamente dije que sí, me gustó", explicaba el exterior francés, que señala los objetivos deportivos sobre los que deben luchar: "Ganar partidos, seguro, y volver a la Euroliga son los objetivos. Personalmente, tener más tiempo de juego, más responsabilidad y jugar al baloncesto".

"Málaga es una gran ciudad, había estado ya alguna vez para jugar y el ambiente que me he encontrado en el equipo es muy bueno, hay buena atmósfera. Creo que podemos hacer algo bueno. Hablé con Mathias Lessort y él me dijo grandes cosas de Málaga, del club, del entrenador, de la organización. El Unicaja es un gran club, lo sabía, no es que viniera a un sitio donde no tuvieras pistas de lo que es", señalaba el francés, que hablaba sobre las posiciones que puede ocupar en la cancha: "Mientras esté en la pista, yo estoy contento. Soy un jugador versátil, puedo jugar como escolta, alero, incluso como base. Por eso no tengo problemas".

La opción de Toupane estaba en el mercado por petición del jugador, que explica cuál era su plan veraniego. "Era mi decisión no firmar con ningún equipo porque quería esperar a la NBA. Decidí esperar lo máximo que pudiera especialmente cuando supe que iba a jugar la Copa del Mundo con Francia. Cuando el Unicaja contactó conmigo después de la lesión de Milosavljevic entiendo que es la oferta y el sitio correcto. Quería tener responsabilidad", afirmó el francés.

"Llego muy feliz desde el Mundial, tuvimos un gran resultado. El resto es tener una gran temporada. La Euroliga es el objetivo del club, es lo que todo el mundo quiere. Tenemos una oportunidad y debemos conseguirla", señaló, redundando en un objetivo al que han apuntado casi todos los jugadores que han firmado por el club cajista esta temporada.