Txus Vidorreta: "Ahora seré un aficionado verde"

Txus Vidorreta, entrenador del Lenovo Tenerife, analizó el encuentro: "Creo que hemos empezado muy bien; el equipo tenia mejores sensaciones, mejor que el pasado domingo. más acertados; trabajamos bien en defensa. En el segundo cuarto, el Unicaja ha estadio a un nivel increíble, acertado en tiros de dos y tres; han podido abrir una diferencia que les ha permitido abrir una renta de tranquilidad, un juego sensacional. Felicitar al Unicaja por la gran temporada y que tenga suerte con el rival que sea. Nuestras piernas no estaban perfectas. El segundo cuarto ha habido un arbitraje distinto al resto. Cuando tienes que remontar nueve puntos, el otro equipo tira 16 tiros libres, no entras en bonus, con este ambiente tan extraordinario, ha obligado al equipo a hacer ese esfuerzo extra. Cuando todos los jugadores iban para dentro, es falta; eso te permite ir más hacia dentro. Si el nivel de arbitraje en el segundo cuarto hubiese sido el mismo que el primero o el resto, hubiese habido más partido. El Unicaja ha estado un punto más, pero me da la sensación de que hemos presentado algo más de batalla. Nosotros no hemos podido afrontar un partido de estas características de la mejor manera".

"Nosotros no somos el Baskonia, estar en cuarta posición en Liga Regular tiene tela. Tenemos a un Unicaja que ha estado a un nivel sensacional, no nos ha eliminado un equipo que tiene picos, es el campeón de la Copa. El Joventut ha tenido dientes de sierra, pero al Unicaja le he visto muy bien, pasaron ese momento difícil de Final Four. Creo que han reaccionado bien a lo de la Final Four. No soy del Barça ni del Unicaja, pero me hubiese encantado que el Dortmund ganase la Bundesliga por cómo venía el Bayern de arrasar; en esa eliminatoria, seré un aficionado de verde", sentenciaba el entrenador vasco.