El Telekom Baskets Bonn explica su espionaje al Unicaja

Durante el encuentro entre el Unicaja y el Bonn se vio alguna discusión en la parte posterior del banquillo malagueño protestando a los ayudantes de Tuomas Iisalo. Varios vídeos distribuidos por redes mostraban cómo había interacciones en el banquillo tras ver las indicaciones de Ibon Navarro a sus jugadores. Plantea la circunstancia un curioso debate. ¿Es ético? ¿Se debe prescindir de una información al alcance de todo el mundo?

Tuomas Iisalo, el técnico del Telekom Baskets Bonn, fue cuestionado en la rueda de prensa por esta situación. Y el finlandés ofreció una larga disertación sobre el tema. Una postura interesante. Se esté de acuerdo o no. "Es una muy interesante pregunta, pero no es ciertamente una pregunta sino una afirmación. Lo primero, tenemos un entrenador que estudia el partido y va situación a situación. Cada equipo de máximo nivel hace eso. Lo único que tenemos es la señal en directo de los partidos, es la que se nos da por televisión. Lo utilizamos, por ejemplo, para ver las elecciones defensivas de los rivales. Durante los tiempos muertos, el video coach viene y me informa de los sistemas que están utilizando, de cómo están cifrando el mensaje, me informa y los cambios defensivos que hacen. Es una parte muy normal del juego. Si miras los partidos de NBA ves a cada entrenador con un ipad en el partido. Se le enseña a los jugadores y pueden quedarse con una imagen mental de lo que se le pide", señalaba Iisalo.

"En tu parte de la pregunta, tú asumes que estábamos viendo el tiempo muerto, no veo ninguna razón por la que el entrenador de vídeo cierre sus ojos en el tiempo muerto", resaltaba el técnico de la gran revelación de la competición: "Si se quiere cambiar el formato, adelante, pero está ocurriendo, está disponible para que todo el mundo lo vea y no veo ningún problema. De todas formas, todo en la vida y en deporte debe estar abierto para la gente ahora que hay tanto fake. Que los medios ven lo que está ocurriendo en el vestuario. En la NBA encontraron una buena solución para esto. Ellos no enseñan durante el partido los tiempos muertos, las tácticas. Los muestran con delay, después de que el juego vuelva a reaudarse, no hay discusión sobre eso. Siempre habrá repercusión. Todo el mundo tiene acceso a lo que ocurre en un equipo. Me alegro de que esta discusión tenga lugar".

"Esto es realmente desafortunado. No solo para nosotros como Unicaja, sino para los jugadores de Bonn y el deporte en general. Bonn es un equipo muy capaz de vencer a cualquiera sin trucos y tácticas encubiertas como esta", decía Kendrick Perry citando un hilo en Twitter en el que se veía esa interacción entre los técnicos con los tiempos muertos de Ibon.

This is really unfortunate. Not only for us as Unicaja, but for the Bonn players and the game as a whole. Bonn is very capable team of beating anyone without underhanded tricks and tactics like this. https://t.co/m6KCaDO3TR