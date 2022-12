Tyler Kalinoski, primera baja por lesión del Unicaja

Tyler Kalinoski es la primera baja por lesión del Unicaja en la temporada 2022/23. A los malagueños le han respetado las lesiones hasta casi el fin del año, pero el tirador estadounidense tiene que parar por un esguince en su tobillo derecho. "En la sesión de trabajo de esta mañana que despedía la semana, no ha podido estar presente Tyler Kalinoski que ha sufrido un esguince en su tobillo derecho, cuya recuperación dependerá de la evolución en los próximos días", rezaba el comunicado del club.

El escolta llegó a Málaga procedente del Breogan, después de firmar una gran temporada con el conjunto gallego. Sin llegar a los guarismos del curso pasado, el de Ohio se estaba asentando cada vez más en la rotación y ya ha dejado alguna actuación para el recuerdo, como los 21 puntos con siete de nueve en triples que le endosó al Zaragoza. Además de su carta de tiro, Kalinoski es un jugador que aporta más virtudes en la cancha. En defensa se aplica y cumple con creces el mínimo exigido por Navarro, que no es poco. En ataque también se le han visto herramientas más allá del tiro de tres y buenos pases a sus compañeros.

Una baja sensible para los malagueños, que en principio será cubierta con la incorporación de Mario Saint-Supéry al primer equipo. La joven promesa de la cantera cajista lleva tiempo en la dinámica de la primera plantilla y Navarro siempre lo ha tenido en consideración como el jugador número 13. No son buenas noticias para el Unicaja, aunque la de Kalinoski es una baja tardía con respecto a lo que se ha visto otros años en el equipo. Lo ideal es que nadie se lesione, pero desafortunadamente el deporte profesional no funciona así, habrá que esperar para ver si el jugador llega al último compromiso del año, el UCAM Murcia el miércoles 28 en el Carpena.