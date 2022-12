Ningún cajista en la carrera por el MVP de la BCL, ni falta que hace

Una de las cosas que ha hecho reconocible al Unicaja de Ibon Navarro es la coralidad de su juego en ambos lados de la cancha. Reducir y equilibrar los minutos que se emplean los jugadores en pista encuentra su contraparte en la exigencia que se les pide mientras estén en la cancha. De momento, la fórmula está avalada por los resultados cosechados, clasificados como primeros de grupo a la siguiente ronda de la BCL y posicionados en la zona noble de la ACB. Esto reduce la individualidades en favor del colectivo, aunque el Unicaja también cuenta con esos perfiles y se han visto cuando ha sido necesario. La capacidad de un jugador para tirar del carro suele ser inviable a largo plazo, pero una bendición en un momento dado. Brizuela desatascó el partido con el PAOK en el Carpena anotando 27 tantos y a Carter también se le han visto trances de esos que te hacen pensar "balones a Tyson y que invente".

Para finalizar la primera vuelta de la Liga Endesa todavía quedan cinco choques, que serán claves para la Copa del Rey, pero la BCL ya ha bajado la persiana de la fase de grupos y pone el foco en el 'Round of 16'. Con este alto en el camino, la propia organización ha elaborado una lista de 10 jugadores que están a la carrera por el galardón del más valioso de la competición. Puede que para sorpresa de alguno, no hay ni un solo hombre del Unicaja en esa caza del MVP. A pesar de que los cajistas fueron los primeros en asegurar el pase y la primera plaza a la siguiente ronda, los de Ibon Navarro no están cerca de competir por ese premio, ni falta que hace. Si algo se ha dicho echando la vista a la pasada campaña, es que en Málaga había buenos jugadores poco compatibles entre ellos. Esta campaña se ha renovado la plantilla y parece que ahora no solo hay buenos jugadores, hay un equipo.

Se podría pensar que es algo negativo no tener a un jugador entre los diez mejores de la competición, pero los datos no mienten. De los 10 jugadores mencionados en la lista, en solo dos casos sus equipos igualan el récord de cinco victorias y una sola derrota de los malagueños. TJ Shorts del Telekom Baskets Bonn y Zach Hankins del Hapoel Bank Yahav Jerusalem. Es decir, que el Unicaja ha encontrado un equilibrio colectivo que le permite ser uno de los mejores equipos, si no el mejor, sin grandes heroicidades de una estrella. Aquí brilla el conjunto y los 12 tienen su pedacito de culpa de ello.

A lo largo de la temporada, de finales de septiembre hasta ahora, se ha visto como el foco iba pasando por toda la plantilla de los malagueños. Por ejemplo, Nihad Djedovic comenzó el curso con un rol importante, ahora está cumpliendo otras funciones, también limitado por un proceso gripal que lo tuvo dos partidos fuera, y el equipo ha seguido adelante sin sobresaltos. Y en el caso contrario se ha visto a Kendrick Perry comenzar dubitativo y luego dar un paso adelante cuando la situación lo ha requerido. No tener una clara estrella en lo estadístico no significa que en esta plantilla no haya jugadores resolutivos o capaces de brillar por encima del resto.

En el tramo de competición que se ha disputado de la BCL, un total de 33 jugadores superan los 30 minutos de media por encuentro. Si se amplía el espectro a más de 25 minutos por noche, la cifra crece hasta los 100. En el Unicaja, solo Perry está por encima de los 20 minutos en pista (20:07). El de esta plantilla es un éxito colectivo, un triunfo del conjunto.