Tyson Carter, MVP de la Copa: "¡Te quiero, Málaga!"

Muy difícil tener que seleccionar un MVP en este Unicaja, donde su verdadero valor recae en lo colectivo y así se ha podido percibir en Badalona, el grupo por encima de las individualidades. Tyson Carter fue el elegido, pero podía ser otro sin haber rechistado nadie. El escolta estadounidense tuvo un papel fundamental en la final ante Lenovo Tenerife, algo más discreto en días anteriores, pero hoy apareció el talento del joven jugador de Misisipi, además asomándose en momentos delicados a partir del tercer cuarto, cuando la bola pesaba, pero es un jugador que tiene esa capacidad de asumir liderazgo y bola, pese a un carácter algo hermético y frío. En la pista se transforma.

Perry, Osetkowski, Will Thomas... muchos lo merecían. Es un MVP que se tenía que dar protocolo, también lo merece Carter por sus 17 puntos y 3 asistencias frente a los tinerfeños, y un +21 con él en pista, clave este último dato para ser elegido y que suele ser muy elocuente en las estadísticas. 3/6 en triples, muy bien seleccionados y que permitieron a los verdes poder estirarse en el último cuarto. Si este jugador encuentra ese estado de inspiración y seguridad, es muy difícil de parar por tantos registros que maneja en ataque. Hay días que se le ve un poco perdido, pero es otro que ha pasado la prueba de calidad después de esta semana, mencionar el gran trabajo que hace atrás, una de las virtudes invisibles de Carter.

"Te quiero, Málaga", decía en el Movistar, sonriendo, feliz, una imagen de él que se desconocía. "Hemos jugado con confianza, esto se lo debo a mis compañeros. Cuando he metido los triples, solo tenía en mente ayudar al equipo, he seguido tranquilo y con calma. Este título se lo quiero dedicar a mi familia y mi gente", decía minutos después de recoger el MVP. Muy querido en ese vestuario, en una aclimatación que no fue sencilla a la ciudad y a la vida en Málaga.

Este reconocimiento ya le da un estatus de jugador importante, al unirse a ese club selecto de MVPs de la Copa, un club muy selecto y nombres de primerísimo nivel. Ya echando raíces en Málaga, veremos por cuánto tiempo, seguro que en San Petersburgo están al tanto. Estará en Los Guindos al menos hasta junio, mientras tanto a disfrutarle porque su potencial es de Euroliga, ojalá pueda constuir una bonita carrera en el nuevo campeón de Copa.