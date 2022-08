Tyson Carter, de las referencias de Xavi Pascual al feeling con Málaga

La llegada de Tyson Carter generó ilusión en la afición del Unicaja. Un fichaje que remachaba la plantilla, con un talento especial para anotar, como se pudo ver en el partido que el Lavrio jugó en la BCL en el Carpena. Un jugón, en suma. Falta por ver cómo se equilibra la línea exterior con algún perfil parecido.

Juanma Rodríguez, director deportivo cajista, explicó los motivos del fichaje del americano. "Creíamos que a la línea exterior le faltaba algo del talento que él tiene. 1x1, tirar, crear... Sobre todo que pensamos que es un jugador que mejorará. Tiene 24 años, está en su tercera temporada como profesional. Es un jugador que tiene que ir a crecer. Xavi Pascual, cuando hablamos con él porque le había entrenado y conoce nuestra liga, nos aseguró que tiene muchísimo margen de mejora, nos habló muy bien del chico y de su trabajo en el día a día, de su ética. Defensivamente tiene que mejorar en aspectos más colectivos, pero tiene envergadura, aguanta el 1x1. Con Tyson queríamos añadir ese extra de talento y una pieza más de competitividad, va a estar muy caro jugar viendo el roster que tenemos. El trabajo día a día será clave para ganarse espacio y minutos. Cuando todos pelean por luchar y jugar, eres más competitivo. Y si lo eres suele ganar más que perder", resumía Rodríguez los motivos para incorporar a Carter.

Tyson Carter ya estuvo en Málaga en octubre pasado, jugando en la BCL. Fue uno de los motivos por los que eligió fichar por el club cajista. "Jugué aquí anteriormente, sé que es un club realmente bueno, con una estructura seria, en una ciudad muy bonita, con mucha afición y también historia. Queremos hacer algo especial este año, se ha hecho un muy buen equipo. Quiero hacer cosas bonitas por aquí. Es una de las razones por las que vine, para crecer. Siento que puedo mejorar mucho, es un buen equipo, con buenos entrenadores, un entrenador como Ibon va a ser importante para aprender mucho, mejorar y crecer como jugador. Cuando jugué aquí tuve buenas sensaciones, me encantó el pabellón y el ambiente, fue bastante importante para decidir. Hay muchas cosas que valoras, el hecho de que cuando jugamos vi los bases, de la manera que jugaban, compartían la pelota, podía encajar aquí. La ACB siente todo el mundo que es una de las mejores ligas de Europa, quería probarme para mejorar, competir y crecer en España", explicaba el de Mississippi en la sala de prensa del Carpena.

Aseguró Carter que se puede desenvolver en las posiciones de uno y dos de manera indistinta. "Me siento cómodo, puedo defender en las dos posiciones, también atacar y crear para mis compañeros o para mí. Me encuentro bastante cómodo en las dos posiciones. No sé aún el rol, antes de que empiece la temporada, con los entrenamientos y los partidos, se irá viendo. La competitividad es grande, hay muy buenos jugadores, eso será beneficioso para el equipo", explicaba el exterior, que no tuvo dudas en las dos semanas en las que se dilató la firma: "Me sentía tranquilo, confiado en venir aquí. Estaba muy contento cuando el Unicaja me llamó para firmar en Málaga, cuando supe del interés lo tenía claro".

"La pretemporada va bastante bien, me gustan los entrenamientos individuales, voy cogiendo feeling con los entrenadores, el coach transmite cómo hay que hacer las cosas. La ciudad es bonita, la playa está muy bien, el tiempo... Sólo puedo decir cosas buenas. En la pista tenemos muchos jugadores experimentados, hay muchos jugadores diferentes que pueden hacer cosas distintas en el campo y puedo aprender de ellos", aseveraba Carter sobre las proyecciones del equipo, al tiempo que hablaba sobre las referencias que había tenido para venir a Málaga: "Con Xavi Pascual no hablé en verano, pero sí con Jordan Lloyd y Jordan Mickey [ex jugadores de Valencia y Real Madrid] me dijeron que la ACB era top, que Málaga era un gran ciudad y que el Unicaja es un club con gran tradición".