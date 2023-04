Tyson Carter tranquiliza tras la revisión de su tobillo

Noticias tranquilizadoras en el Unicaja tras la revisión a Tyson Carter. El exterior americano puso la nota negativa en el partido que propició el pase del Unicaja a la Final Four de la Basketball Champions League. Ya en el minuto final del duelo y con todo decidido, tuvo un mal apoyo después de saltar y soltar el balón tras recibir un 2x1 del rival al apoyarse en las vallas publicitarias tras salir trastabillado. Se retiró pegando saltos sobre el mismo pie.

Dentro de la mala noticia, parecía que el esguince de tobillo que se realizó el de Mississippi no era demasiado grave porque se retiró por su propio pie y sin ayudas tras acabar el partido a los vestuarios, pero Ibon Navarro confirmaba en la sala de prensa que tenía la torcedura. Se le practicaron más pruebas en Málaga en la mañana del jueves y el club comunicó que es "duda" para el partido de este sábado contra el Obradoiro. En primera instancia no parecía tener la virulencia del que se produjo Alberto Díaz en el primer encuentro y así se ha confirmado, aunque ya se verá la evolución de la torsión en las próximas horas.

No estará seguro el capitán, que aún está convaleciente y estará unas semanas más de baja. Tiene una hinchazón importante aún en la zona, aunque trabaja con continuidad para volver cuanto antes, y el hecho de tener ya el billete a la Final Four da tranquilidad para no tener que forzar la situación. El reto es llegar bien a ese momento, aunque él trabaja para reducir plazos.

Cumpliendo la ley de Murphy, las bajas se acumulan en la misma posición. Carter estaba haciendo las veces de segundo base en los dos últimos partidos para suplir a Alberto y ahora tiene la misma lesión, parece que menos grave, que el malagueño. Djedovic es el otro jugador que ha ayudado puntualmente a la hora de subir la bola. También va aumentando su minutaje y presencia Mario Saint-Supéry, que precisamente también sufrió la misma lesión en las semanas anteriores aunque se recuperó ya. También tuvo el canterano la oportunidad de tener minutos en Murcia, con cuatro puntos y una gran asistencia. Más el bautizo de Sadiel Rojas en una falta fuera de lugar, con un manotazo.