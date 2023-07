Fichajes Unicaja: Tyson Carter, más aristas de la cuenta

El Unicaja no incluyó a Tyson Carter en el derecho de tanteo, indicio evidente de que su fichaje por el club malagueño es un hecho, cuestión algo paradójica porque oficialmente el jugador no pertenece a la entidad de Los Guindos, aunque sí de manera oficiosa porque se cuenta con el sello del estadounidense, paso que lleva a la absoluta tranquilidad de la entidad pese a ese nerviosismo, lógico, que se puede dar en el entorno; mercado que avanza y un jugador como Carter, sugerente para equipos de gran nivel, y aún sin anunciarse. Ese último punto debería llegar de forma inminente, es el mensaje que se desliza en el Unicaja desde hace un tiempo, pero se van tachando días, ya semanas desde que el acuerdo es total, y todavía no llega ese deseado comunicado oficial por parte de los malagueños.

Se ha encontrado el Unicaja con una situación algo anómala por parte de su agencia de representación. "Es muy especial", decía López Nieto en el balance de la temporada. Esos denominados flecos, tan complejos en algunas operaciones, como es este caso. Conllevan su tiempo y espacio, sin que derive en un mínimo nerviosismo en el club. Es una cuestión que prácticamente se asumía desde que se puso la maquinaria en marcha para cerrar su fichaje, relato similar al de la temporada pasada, cuando el Unicaja tenía atada su cesión desde el Zenit pero no se anunció hasta las tres semanas. La calma es plena y en Los Guindos proyectan que el anuncio llegue pronto, mientras el propio Carter hizo el trabajo por su parte, firmar ese contrato que ya está bien guardado en los despachos, pero hay que resolver todas esas aristas.

Por cómo ha transcurrido esta operación, está dando más quebraderos de cabeza al club esta última fase que cuando empezaron los contactos, con un Carter en una buena posición, MVP de la Copa del Rey y un valor al alza, mientras desde el Zenit se le miraba también con atención. Lo único incuestionable a estas alturas es que Tyson Carter será jugador del Unicaja las próximas dos temporadas, pero han sido semanas de esperar fumata blanca. Después de Augusto Lima, debería ser el siguiente.