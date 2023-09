Tyson Pérez, un doble doble para empezar

No es oficial porque los clubes implicados prefirieron mantener la prudencia, pero está todo cerrado para que Tyson Pérez sea la próxima temporada jugador del Unicaja. El jugador de origen dominicano tendrá una temporada con protagonismo en el MoraBanc Andorra, con minutaje amplio con Natxo Lezcano, en la que podrá crecer y madurar. A sus 27 años, empezó tarde a jugar al baloncesto, pero lo mejor es que las lesiones de rodilla parecen historia. Su brutal mate en Miribilla es una buena prueba.

Fue un estreno complicado para el MoraBanc Andorra, con una derrota clara (95-73) pero un buen partido numéricamente para Pérez. Estuvo 25 minutos en pista, en los que metió 13 puntos (4/7 en tiros de dos, 0/2 en triples y 5/7 en libres), con 10 rebotes (cuatro en ataque), un robo y un tapón para 22 de valoración. Un doble doble para empezar la competición, siguiendo la estela de lo que consiguió la temporada pasada en el Betis, cuando estuvo a punto de salvar la categoría después de que llegara en situación complicada. No funcionó en Manresa, pero sí en Sevilla. Y ahora tiene una campaña para desarrollarse más aún en el Principado.

Pérez parte como el ala-pívot titular del Andorra. El Unicaja se aseguró contar con él la próxima temporada a cambio de una cantidad inferior a la cláusula de salida que tenía este verano y así se aseguraba no tener que pasar por el tanteo y contar con un cupo de calidad hasta 2027. Desde Los Guindos se vigilará la progresión de Pérez y también el aficionado tendrá un estímulo para ver los partidos del cuadro pirenaico. El gran arranque de temporada de Will Thomas y Melvin Ejim, los dos jugadores en la posición de Pérez, recuerda que el nivel de competencia está muy alto en el Unicaja, no obstante.