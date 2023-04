El UCAM Murcia apela a Sadiel Rojas para remontar al Unicaja

Al Unicaja le espera un ambiente de máxima hostilidad en Murcia, por cómo se desarrolló el primer partido de la serie en el Carpena, ligado a todo lo acontecido en la previa de esta eliminatoria. El club universitario ha hecho un llamamiento a su afición utilizando a Sadiel Rojas, capitán y alma de los pimentoneros, envuelto en alguna que otra disputa en el Palacio, que se ensañó con el jugador caribeño. Todo llegó en el último cuarto, ya con el partido decidido, pero donde se empezó a preparar el segundo, seguro que muy diferente por la diferencia abismal entre ambos. El público señaló a Rojas tras la descalificante a Barreiro, y el veterano jugador entró en el juego, que acabó con cánticos desagradables por parte de un pequeño sector del Carpena, injustificables.

Como si se tratara de un infierno griego o turco, pocas chispas saltaron el pasado martes para lo que se avecina. UCAM no apareció en ningún momento en el Carpena, desdibujado, hasta el lenguaje corporal de los jugadores transmitía que no era el día de morder, solo en momentos puntuales; fueron los malagueños superiores también en el control de energía, había temor en la previa por la posible trampa que iba a preparar Sito Alonso y sus jugadores, con el cuchillo entre los dientes presumiblemente. No lo hubo en Málaga, pero en Murcia por descontado. El Unicaja se ha mostrado fiable en entornos de tensión, frío cuando las manos pueden temblar, un equipo que derrocha solidez en momentos calientes. Al menos se viaja con la tranquilidad de haber hecho una buena parte del trabajo.