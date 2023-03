UCAM Murcia - Unicaja: Exigencia continua (12:30)

El Unicaja finaliza una semana muy exigente en Murcia. Victoria ante el Girona en la fiesta de celebración del título de la Copa del Rey, triunfo ante el Galatasaray en el Carpena y derrota ante los turcos en Estambul. Los dos partidos europeos en 48 horas han sido bastante duros y el equipo no ha exhibido la frescura y alegría acostumbrada esta temporada. Es algo humano. Acumulación de esfuerzos y emociones y un pequeño bajón muy previsible. Aunque no ha roto nada el equipo de Ibon Navarro. Está en muy buena disposición de clasificarse para los cuartos de final de la BCL, aunque el primer puesto está caro.

Pero ahora es la ACB la que preocupa y ocupa. Murcia es un lugar complicado para acabar este particular tour de force malagueño en ocho días. El UCAM está decepcionando esta temporada. Se preveía que estuviera en los play off por el título y la Copa, al menos en las cercanías, y está a tres victorias de los ocho primeros. Leyendo a Sito Alonso en la víspera del partido y conociendo al técnico del equipo murciano es bastante esperable un partido muy duro en todos los sentidos en la capital pimentonera. El Unicaja marcha bien situado en la ACB, cumpliendo la regla de los dos tercios de victorias que garantiza una buena plaza y estar hasta el final en la pelea por la cuarta plaza, que anhelan también Tenerife, Joventut y Gran Canaria. Es tentadora la BCL, hay un título a un puñado de victorias en casa, pero eso no debe distraer ahora mismo.

El UCAM Murcia se encuentra en 13ª posición en la tabla, con ocho victorias y 13 derrotas, habiendo caído seis veces en los últimos siete encuentros, las cuatro últimas de manera consecutiva. La última jornada fue derrotado en la cancha del Joventut de Badalona por 94 a 68. Los murcianos también están inmersos en el Round of 16 de la BCL, donde se encuentran en el 2º puesto del Grupo L, con dos victorias y dos derrotas. Este pasado martes cayó frente al Darüssafaka Lassa por la mínima (105-104) en tierras turcas después de dos prórrogas.

Ambos equipos se han medido en 52 ocasiones, con 36 triunfos del Unicaja y 16 de los pimentoneros. En liga regular de la Liga Endesa, el balance es de 34 victorias y 13 derrotas, siendo el registro en Murcia para el Unicaja de 17 triunfos por seis derrotas. Una pista muy incómoda en la que los malagueños, no obstante, tienen habitualmente buenas actuaciones. En el último encuentro que disputaron, el Unicaja se impuso por 82 a 66 en el Martín Carpena la pasada Navidad. Este será más complicado todavía.