1x1 y notas del Unicaja - BAXI Manresa: Siempre a la guerra con Alberto y Ejim

Es inagotable la cantidad de recursos que tiene el Unicaja a su disposición. Tal y como funciona el equipo malagueño, siempre existirá una alternativa. Frente a BAXI Manresa fue difícil encontrar esa respuesta. Pero salió.

Dylan Osetkowski (*)

Ha perdido frescura el californiano, un puro estado de ánimo. Si no acierta y el partido le come, es difícil que pueda darle la vuelta. No necesitó el Unicaja a su MVP.

Melvin Ejim (***)

Para enmarcar ese último cuarto de puro desgaste, el canadiense cortocircuitó al Manresa, espesaba los ataques de los catalanes y comandó esa revolución final. Imprescindible esa carta en este equipo. 9 puntos, 3 recuperaciones y 17 de valoración.

Tyler Kalinoski (**)

Es oro el estadounidense. Un multiusos que siempre suma, llamativas sus 7 asistencias, fruto de su inteligencia y encontrar ese momento para provocar el despegue malagueño. 11 puntos y 3/6 en triples.

Kameron Taylor (*)

Le costó encontrar un marco ideal, frustrado con Williams desde el primer cuarto y lo terminó arrastrando, aunque el estadounidense anotó alguna canasta meritoria. 8 puntos y 3/8 en tiros de campo.

Jonathan Barreiro (**)

El gallego también tuvo un peso muy específico en esa segunda mitad, de choque y transmitir. Había que igualar ese listón físico de Manresa. 9 puntos, tres triples, alguno determinante para cerrar el partido.

Alberto Díaz (***)

De nuevo impresionante el base malagueño, quien refleja el triunfo. Vaya temporada del capitán, que le dio la noche a Dani García, por momentos a Badio y provocaba el cortocircuito del Manresa.

Tyson Carter (*)

Desacertado el de Misisipi, 0/6 en tiros de campo y un partido incómodo para él, penalizado por ese contexto farragoso. Tendrá seguro días de mayor lucidez si el Unicaja profundiza en este play off.

Nihad Djedovic (*)

Trabajo ciego, de desgaste y poder profundizar la rotación. Doce minutos en los que anotó cuatro puntos. Igual que Carter, es capaz de liderar al equipo en Manresa.

Augusto Lima (-)

Apenas dos minutos del brasileño en pista, una velocidad y unos tiempos que no invita a que el pívot crezca. Continúa esa inversión para este final de temporada.

Will Thomas (**)

Otra muestra de que aún está para estos días de competición- Doce minutos de mucha producción, orden y liderazgo. Nueve puntos y cinco rebotes.

David Kravish (**)

Buena aportación del pívot de Illinois numéricamente: 10 puntos y 6 rebotes, encontrando su espacio y momentos para hacer daño.

Yankuba Sima (**)

De menos a más el gerundense, una primera parte de despistes, pero fue importante al final, con canastas para cerrarlo.