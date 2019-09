La primera prueba del Unicaja en la pretemporada fue en Torrox. Allí Luis Casimiro pudo ver por primera vez en acción a sus jugadores. Había ganas y el técnico también pudo sacar sus primeras conclusiones del trabajo que queda por delante, que es mucho. No obstante, el manchego se mostraba satisfecho.

"Como todos los test de pretemporada primeros, hay mucho esfuerzo en el trabajo intentando hacer las cosas bien. Muchos errores, también aciertos. Un partido normal de pretemporada, con bastantes ausencias por parte de los dos equipos. Lo más importante es que los jugadores han tenido un buen esfuerzo, han hecho las cosas bien y no nos llevamos ningún contratiempo. Se marchan sanos para poder seguir acumulando trabajo", decía Casimiro.

Sobre las cosas positivas, Casimiro aseguró que "cobramos muchas faltas, fuimos verticales y agresivos en ataque. Ahí estuvimos bien. Por momentos hicimos buenas situaciones de ayuda en defensa, pero en otros nos equivocamos bastante y cometimos errores que les dieron canastas fáciles. Pensando en trabajar estas cosas y seguir creciendo", señalaba.

Sobre los pivots, Luis Casimiro dijo que "estuvieron bien, lo que están haciendo en el trabajo diario. Son gente que trabaja y que, normalmente los interiores, pone su trabajo a disposición del equipo. En ataque nos costó jugar con fluidez, mover la bola, producto también de que algunos estaban con bastante cansancio. Con el paso del tiempo cogeremos mejor los conceptos y haremos mejores ataques. Todos lo intentaron hacer bien y contento con los nuevos, con los que ya estaban antes y con los jóvenes.

Acerca de los jóvenes (tuvieron minutos Godspower, Tamba y Sánchez, además de Morgan), Plaza dijo que "hicieron lo que vienen haciendo durante toda la pretemporada, ayudando al equipo. Poniendo mucho esfuerzo en lo físico. Han jugado bien, yo destacaría a Jefrry Godspower que estuvo muy bien, sobre todo con la intensidad física que le da. Tamba está adaptándose al nuevo ritmo que ya no es EBA o junior. Han cumplido y contento con ellos", afirmó el técnico cajista.

Un detalle que parece evidente es que se mejora en la creación de juego, con más manejadores de balón. "Ahora no hay tanta definición en las posiciones de bases, escoltas, aleros... Ahora hay que ver quién tenemos de manejadores de balón, de creadores de juego y de finalizadores. Este año tenemos más creadores, más manejadores en el perímetro y cuando tengamos los conceptos mejor cogidos nos dará más fluidez y verticalidad y poder encontrar pases al interior, que no los encontramos. Tenemos una buena línea exterior para ser creativos", recalcó Casimiro.

"Ellos se han pasado mucho mejor la bola, hemos cometido algún error destacable en defensa por falta de comunicación, no por falta de actitud. Cuando hemos ido tarde hemos ido bien a la ayuda. Terminamos con 24 tiros libres y ellos nueve. En el nivel reboteador ha estado más o menos igual. Satisfecho porque hemos hecho un buen trabajo y no ha habido ningún percance", proseguía el técnico en su análisis.

Acerca del reparto de minutos entre los interiores, incidía Casimiro en que "entre los cincos habrá competitividad este año. Al máximo nivel de exigencia, los tres pueden jugar minutos importantes. Los cincos tienen más desgaste, aparte de que suelen ser quienes hacen más faltas. Hacen más trabajo de saltar, ayudar, tema reboteador y bloquear... Eso desgasta y tener tres está bien. Es muy importante. Que hayan jugado Elegar y Rubén juntos era porque no podíamos cargar a Morgan, que llevaba muchos minutos, Carlos había estado en esa misma rotación y por no cargar más y guardar a Tamba en la segunda parte pues decidimos meter a Frank y Ruben. Pero la mejor combinación que podemos hacer ahí es Gerun de falso cuatro, pero también salía de jugar. Pensábamos repartir minutos y que no se acumulen. Adams ha jugado 24, el que más, y se nos ha ido un par de minutos. Ahora mismo los cambios lo piensas más en la acumulación de minutos más que en cómo va el partido".

Por último, Casimiro admitió que viene bien salir de la rutina de entrenamientos. "Hasta ahora era entrenar mañana y tarde y a ritmo y ahora es dar más calidad que en cantidad y, sobre todo, porque venimos sin ningún tipo de scouting. El jugador debe leer tanto el ataque como la defensa, tomar decisiones. Es también un buen trabajo para la pretemporada. Viene muy bien porque llega un momento en el que entrenas mucho, conoces las condiciones de los jugadores y ya sabes estrategias defensivas y de ataque. Juegas contra otro equipo que te plantea cosas diferentes y te da muestras de hacia dónde debemos ir", acabó.