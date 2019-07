La salida del CSKAde Moscú de Sergio Rodríguez se encasquilla, aunque esta semana habrá algo claro, en una dirección u otra. Pese al deseo del jugador de salir, el club moscovita le ha comunicado que cuenta con él, así que tendría que romper el jugador el contrato, en una cifra algo inferior al medio millón de euros.

Es, de alguna manera, una partida de póquer entre las dos partes, el base canario y el campeón de la Euroliga, por ahorrarse o percibir esa indemnización, que es bilateral para quien quiera usar esa cláusula de ruptura. A finales de semana se debe decidir en un sentido o en otro.

El Unicaja aguarda la decisión que se tome. Sabe, como se ha contado estos días, que es una operación difícil de concretar. Rodríguez tiene muy buenas proposiciones, con el plus de jugar en un equipo de Euroliga, algo que no puede ofrecer el club malagueño, que sí puede dar estabilidad para un jugador de 33 años. Pero hay un hilo de esperanza.

En esa línea está ahora la operación, aguardar al acuerdo, o no, del CSKA y Sergio Rodríguez. Entre pagar medio millón o percibirlo hay, valga la perogrullada, un millón en la cuenta corriente. Así que en ese instante se encuentra la situación.

Sergio pasó unos días en su campus en Tenerife. Hoy se conocerá si está finalmente en la lista de Sergio Scariolo para el Mundial de China, algo que no estaba 100% claro la semana pasada.

El Unicaja, no obstante, no deja de mirar opciones en el mercado, tanto en la posición de base como en la de ala-pívot, que determinarán el nivel de la plantilla. La opción realista es que la operación de Sergio Rodríguez no se haga, pero hasta que no desaparezcan las posibilidades no se concretarán otras opciones que están en el mercado. Manolo Rubia sigue en Las Vegas, contemplando a jugadores. Ayer vio a Francis Alonso en el Showcase de BDA, su agencia.